Botrány: beismerte bűnösségét a magyar milliárdos

Kapcsolódó cikk Fideszes és szocialista fejek is porba hullhatnak Börtönt kért rájuk az ügyészség.

A számlagyár-hálózatot vezető F. Zsolt vallomása alapján baloldali politikusok nevei is felmerültek az ügyben, köztük Horváth Csaba és Tóth Csaba is, akiket több százmilliós vesztegetéssel gyanúsítanak. A szocialista politikusok pere nemrég kezdődött Budapesten.

Az Indotek-csoporthoz tartozó két cég fiktív számlákat fogadott be, és ezzel több mint 100 millió forintos kárt okozott a költségvetésnek. Az ügyészség eredetileg Jellinek apja és kollégája ellen is vádat emelt, de a vádakat ejtették Jellinek beismerő vallomása után. Az üzletember 250 millió forintos pénzbírságot kapott.

Bíróság elé került az elmúlt évek egyik legnagyobb számlagyárbotránya, amelyben politikai szálak is felmerültek.

