Orbán Viktor sikere: a CEU engedélyét is visszaadja Budapesten

A CEU egyetemi tanácsa kezdeményezni fogja a Közép-európai Egyetem licencének visszavonását, írta az Akadémiai Dolgozók Fóruma Facebookon – számol be róla a 444.hu. A szervezet bejegyzése szerint:

A CEU nyitott kapuja szimbolikus jelentősségel is bírt

„A tegnapi nap folyamán a CEU eldöntött tényként adta hírül volt hallgatóinak szóló hírlevelében (CEU News for Alumni), hogy az egyetem tanácsa (Board of Trustees) kezdeményezni fogja a Közép-európai Egyetem (KEE) licencének visszavonását. A döntést azzal indokolja, hogy egy jó ideje nem vett fel hallgatót a magyar akkreditációjú programokra, és ezért nem tud egyetemként működni Budapesten. A budapesti kutatóintézetek maradnak és egyéb diplomát nem célzó képzéseiket is megtartják.

Korábban lehetett hallani arról, hogy a CEU Boardja egy fejlesztési tervet készíttetett a CEU jövőjével kapcsolatban. Az elkészült koncepció a CEU és Budapest végleges szétválasztását (uncoupling) javasolta. Aláírásgyűjtés indult a döntés ellen, de sikertelen volt. A döntés az egyetem racionalizálását szolgálja, ami tisztán intézményi szempontból érthető, hiszen sem az amerikai, sem a magyar képzés már évek óta nem folyik Budapesten, egy oktatási tevékenységet nem folytató intézmény fenntartása pedig nem észszerű. Az amerikai képzés akkreditációjából már korábban kivették a budapesti helyszínt. Most a magyar képzést papíron is beszüntetik.

Röviden, a CEU befejezi felsőoktatási tevékenységét Magyarországon. Az Orbán-kormány azon kísérlete, hogy elűzze a Közép-európai Egyetemet Budapestről, sikerrel járt.

A CEU beszüntetése logikus lépés, önmagában nincs is nagy jelentősége, hiszen egy már létező állapothoz igazítja a jogi kereteket. A döntés azonban szimbolizálja a magyar tudományosság számára tragikus valóságot. A pénzügyi fenntarthatóság és működésbeli áramvonalasítás indokai érthetőek az egyetem vezetése szempontjából, hiszen ők ma már Bécsben akarnak egy versenyképes intézményt építeni. Az alapító által kitalált Közép-Európa víziót szolgáló egyetemnek már nincs helye. A döntéshozók szerint alapvetően változtak meg a feltételek. Ugyanakkor azt is kifejezték, megértik, hogy a döntés sokaknak csalódást fog okozni, de ez elengedhetetlen az egyetem fennállása szempontjából, amely továbbra is az akadémiai szabadság és kiválóság világítótornyaként akar működni, kifejezetten azok számára, akiknek a legnagyobb szüksége van erre. Na, hát ők itt maradnak Budapesten.”