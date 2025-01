Rogán Antal bizalmasa távozott a Digitális Magyarország Ügynökség éléről

Vegyen részt és kérdezzen Ön is a politológustól!

A PDSZ is határozatot hozott.

Kapcsolódó cikk Áll a bál a digitális állampolgárság miatt A PDSZ is határozatot hozott.

Rogán Antal bizalmasai kerültek a Vodafone vezetésének kulcsfontosságú pozícióiba: az öttagú igazgatóságban helyet kapott Guller Zoltán, valamint a miniszter kabinetfőnöke, Nagy Ádám is. Guller Zoltán igazgatósági tagként tevékenykedik az állam által visszavásárolt Budapest Airport Zrt.-ben is — teszi hozzá a lap.

A Kormányzati Tájékoztatási Központ még 2022 májusában jelentette be a Digitális Magyarország Ügynökség megalakulását, amelynek célja, hogy „új korszakot nyisson Magyarország digitalizációs folyamataiban”. Ennek egyik kézzelfogható eredménye a Digitális Állampolgár applikáció. A DMÜ vezetésére Rogán Antal Guller Zoltánt, a Magyar Turisztikai Ügynökség akkori igazgatósági elnökét és bizalmasát kérte fel.

A változást nem hirdették meg széles körben, és a szervezet felügyeletét ellátó Miniszterelnöki Kabinetiroda sem adott magyarázatot rá. Ugyanakkor a cégadatokból és a DMÜ honlapjáról egyértelműen kiderül, hogy Guller helyét Both András vette át, aki havi bruttó négymillió forintos alapbért kap az új pozíciójában — írja a 24.hu.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!