Hadházy Ákos cinizmusbajnok kollaboránsnak nevezte Ungár Pétert

„Egy normális országban önmagában egy ilyen tény miatt is azonnal eltűnne a politikából a cinizmusbajnok, kollaboráns Ungár Péter (és persze az opatijai locsi után a miniszterelnök is), bár igaz, egy normális országban ilyen meg sem történhetne. De egy normális országban az sem történne meg, hogy egy magát ellenzékinek nevező párt vezetője a kormány propagandaminiszterével egyeztessen egy magát függetlennek mondó polgármesterjelölt stratégiájáról” – fogalmazott Hadházy Ákos.

A képviselő szerint neki – törvénysértő módon – az Agrárminisztérium megtagadta a válaszadást, ezért a Transparency International segítségét kérte, hogy perelhető közadatigényléssel tudják meg a szerződés körülményeit. Nekik sem ment egyszerűen az adatok megszerzése, végül egy válaszlevélből megtudták, hogy verseny nélkül, egyetlen ajánlatból „választotta ki” az állam az Ungár család irodaházát 2017-ben és 2021-ben is.

„Ungár Péteréknek úgy fizetett ki eddig 11 milliárdot az Orbán-kormány, hogy nem is kértek mástól ajánlatot az Agrárminisztérium elhelyezésére. Azóta szerettem volna megtudni, hogyan sikerült pont ungárék ingatlanát kiválasztani, miután megtudtuk, orbán az ő családi nyaralójukban nyaralt tavaly nyáron” – írta vasárnap délelőtt Facebook-oldalán Hadházy Ákos, Zugló független országgyűlési képviselője.

