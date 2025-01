Lázár Jánost nem Indiába hívják egzotikus túrára

Vegyen részt és kérdezzen Ön is a politológustól!

A közlekedési szakértő szerint kínkeservesen kiizzadt 10 pontról van szó – az ötletek között több is naiv, kivitelezhetetlen vagy értelmetlen. 20 milliárd forint maradt a 3 ezer milliárdos ígéretekből?

Kapcsolódó cikk Vitézy Dávid cafatokra szedte Lázár János bejelentéseit – „a semmit próbálják reformmá sminkelni” A közlekedési szakértő szerint kínkeservesen kiizzadt 10 pontról van szó – az ötletek között több is naiv, kivitelezhetetlen vagy értelmetlen. 20 milliárd forint maradt a 3 ezer milliárdos ígéretekből?

Az önkormányzat most újabb lépést tett az ügyben: nyomásgyakorlásként megosztotta Rózsa András szerdán elküldött levelét, amelyben ismételten a miniszter szó szerinti közbenjárását is kéri.

A szeméthegyek, amelyek már több alkalommal is tűzesetet okoztak, továbbra is súlyos közbiztonsági kockázatot jelentenek, veszélyeztetve a környéken élőket.

Rákosrendező vasútállomása is sok mindenről mesélhetne Fotó: Mfor/Mester Nándor

Rózsa András polgármester Lázár Jánost a Rákosrendező szeméttel teli térségébe hívta. A célja az, hogy a miniszter személyesen is meggyőződhessen a helyzet súlyosságáról, és gondoskodjon a terület mielőbbi megtisztításáról — írja az Index.

Zugló momentumos polgármestere január 28-án várja az építési és közlekedés minisztert egy kis terepbejárásra, ahová a sajtó képviselőit is invitálta.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!