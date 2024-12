Megbukott a francia kormány

Sokak szerint Marine Le Pen-nek most lehet a legnagyobb esélye hatalomra kerülnie a francia szélsőjobboldali Országgyűlés élén. Mivel Macron elnöksége egyre gyengébbnek tűnik, Le Pennek megnőtt az előnye.

Az ellenzéki baloldali Új Népfront és a szélsőjobb Nemzeti Tömörülés is bizalmatlansági indítványt nyújtott be hétfő este.

Kapcsolódó cikk A francia kormány szerdán valószínűleg megbukik: szavaznak róla Az ellenzéki baloldali Új Népfront és a szélsőjobb Nemzeti Tömörülés is bizalmatlansági indítványt nyújtott be hétfő este.

Beszéde végén Barnier kijelentette, hogy megtiszteltetés volt a miniszterelnöki posztot betöltenie, még ha csak néhány hónapig is.

Megemlítette azt is, hogy a költségvetést közösen állították össze, a közgyűlés számos pártcsoportjának javaslatait figyelembe véve. Nem javasolt megszorító intézkedéseket, sőt „örömömre: legszívesebben pénzt osztottam volna” – tudósít a The Guardian .

Azt mondta, Franciaország pénzügyi helyzete olyan, amivel bármilyen kormánynak szembe lehetne néznie. Franciaország most évi 60 milliárd eurót fizet az adóssága utáni kamatként, Barnier szerint „többet, mint a védelmi és a felsőoktatási költségvetésük”.

