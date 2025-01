Mit vizsgálhat Rogán Antal hivatalánál az Integritás Hatóság, amely elnökét hűtlen kezeléssel vádolják?

Vegyen részt és kérdezzen Ön is a politológustól!

Bárkinek is van igaza, bennünk, kívülállókban csak növekedhet a keserűség a hatalomgyakorlás milyenségét illetően. Miközben azt is szomorúan konstatálhatjuk, hogy ismét messzebb kerültünk az Európai Unió – jogállamisági aggályok, a korrupció magas foka miatt – zárolt mintegy 20 milliárd eurós forrásától.

Mindenesetre a Magyar Nemzet nem volt ilyen gáláns. A sajtótájékoztató előtt egy órával osztotta meg azt az újabb értesülését, miszerint „az Integritás Hatóság vezetője a szervezet pénzén a budapesti agglomerációban, hatalmas területen elhelyezkedő ingatlana köré több száz méteres kerítést is építtetett. A pénzszórás ezzel azonban nem ért véget, mivel a hivatal működésére rálátó informátorunk szerint a telken fekvő luxusvillán átalakítások és fejlesztések is zajlottak, szintén az Integritás Hatóság pénzén”.

A korábbi évek mérlegét a G7 vonta meg. Eszerint 2015 és 2023 között összesen 1360 milliárd forint értékben kötöttek szerződést keretmegállapodások alapján az állami szereplők kommunikációs és rendezvényszervezési feladataira. Az összeg jelentős részét az úgynevezett plakátkampányok teszik ki, ez a kormánypropaganda leegyszerűsített megnevezése: a nagy kék plakátokról, televíziós, rádiós ás online hirdetésekről van szó, amelyek a kormány üzenetét közvetítik. Novemberben írtuk meg , hogy újabb plakátkampány indult a gazdaság helyzetéről szóló nemzeti konzultációt kísérve. Ennek apropóján néztük meg, hogy a közpénzből fizetett kampányok mennyi pénzt vittek el 9 és fél év alatt, az összeg meghaladta a 200 milliárd forintot. A plakátkampányokkal gyakorlatilag egybeforrt Balásy Gyula vállalkozó neve, az ő cégei kapják meg a NKOH-n keresztül a százmilliárdos megrendeléseket. Tavaly április elején indítottak nyomozást Balásy cégeinek egyes szerződései miatt, miután a Szabad Európa belső dokumentumokra hivatkozva arról írt, hogy a kommunikációs szerződések némelyike túlárazottnak tűnik, az óraszámokkal és a darabszámokkal is trükközhettek.

Azt Biró nem árulta el – és utalást sem tett –, hogy mit vizsgál az IH. Mindenesetre aki felmegy az NKOH honlapjára, az a nyilvánosságra hozott közérdekű adatokból azt látja, hogy bődületes pénzek folynak át a hivatalon. 44 projektben összesen közel 190 milliárd forintnyi megbízást osztott tovább az NKOH. Jórészt kiemelkedő nemzetközi sportesemények megrendezésére, közülük a legtöbb, 50 milliárd a 2023-as atlétikai világbajnokságra ment el. De másra is. A második legnagyobb, két menetben adott 33 milliárdos tétel a magyar uniós elnökségre fordítódott , míg a tavalyelőtti és a tavalyi augusztus 20-ai ünnepségekre az NKOH összesen több mint 26 milliárdot költött.

Bíró Ferenc szerint az ügyészségi eljárás volumene és időtartama is indokolatlan volt.

„Az időzítés is érdekes. A Nemzeti Kommunikációs Hivatal tevékenységével kapcsolatban múlt héten indítottak eljárást.”

„A Hatóság minden olyan esetben fellép, ahol álláspontja szerint valamely, az európai uniós források felhasználása vagy annak ellenőrzése körében feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezet, ideértve a szerződéskötőt is, nem tette meg a szükséges lépéseket olyan csalás, összeférhetetlenség, korrupció és egyéb jogsértés vagy szabálytalanság megelőzésére, felderítésére és kijavítására, amely érinti az európai uniós költségvetéssel való hatékony és eredményes pénzgazdálkodását vagy az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelmét, vagy ennek komoly kockázata felmerül.”

A részletekből kiderült, hogy a vonatkozó jogszabály alapján az Integritás Hatóság (IH) központi költségvetési szerv, amelynek elnökét a miniszterrel azonos juttatások illetik meg. Ennek megfelelően – egyebek mellett – egy hivatali gépkocsi személyes használatára jogosult. Az Integritás Hatóság az elnök gépjárműhasználatára egy felső kategóriás gépkocsit bérelt. A KNYF megalapozott gyanúja szerint a hatóság elnöke emellett egy másik gépjárművet is béreltetett az Integritás Hatóság vagyonának terhére. A szintén felsőkategóriás autót többnyire az elnök – hatósággal munkaviszonyban nem álló, így gépjárműhasználatra sem jogosult – felesége magáncélokra használta. A megkötött szerződés szerint ezen másik bérelt személygépkocsi havi bérleti díja kezdetben 475 285 forint plusz áfa volt, amely összeg később emelkedett. Az Integritás Hatóság elnöke a vagyonkezelési szabályt megszegve közel 14 millió forint vagyoni hátrányt okozott az Integritás Hatóságnak – állította a Főügyészség, még azt is Biró terhére írva, hogy – a hivatali helyzetével visszaélve – annak érdekében, hogy az igazgatóság másik két tagját (akik szintén pályázat útján választott és a köztársasági elnök által kinevezett elnökhelyettesek) törvényes jogaik gyakorlásából kizárja, bizonyos jogkörüket a jogszabályokkal ellentétesen korlátozta, egyidejűleg közhatalmi jogosítványait önhatalmúlag gyakorolta.

