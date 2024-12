Hihetetlen, hogy a TV2 mivel szögezi a nézőket a képernyő elé

A kiemelt kereskedelmi célcsoportnak számító 18-49 évesek körében az RTL-en futó zenés tehetségkutató, az X-Faktor bizonyult a legnézettebb műsornak a 48. héten – 29,5 százalékos közönségaránnyal, ami nagyságrendileg 287 ezer nézőt jelent. Nem sokkal maradt le mögötte az Álarcos énekes sem, a csatorna zenés szórakoztató műsora közel 250 ezer embert érdekelt. A harmadik-hetedik helyet viszont a TV2 hétköznaponként műsorra tűzött párkereső reality-je, a Házasság első látásra szerezte meg, ami arra utal, hogy a pszichológusok által összepárosított civil szereplők vaktában kötött frigye a múlt héthez hasonlóan sokak képzeletét megmozgatta: a legnézettebb részt több mint 241 ezren követték.

Az X-Faktor riválisának számító Megasztárnak viszont csak a tizedik helyet sikerült elcsípnie a 48. héten, mivel kevesebb, mint 180 ezer nézőt érdekelt a kereskedelmi szempontból kiemelten fontos korcsoportból. Hiába öltöztették Ördög Nórát Oscar-díjátadóra is simán illő ruhakölteménybe és hiába sziporkázott műsorvezetőtársa, Tilla, a Megasztár nem vitt mindent a héten. Ennél is rosszabb eredményt produkált a csatorna celebeket felvonultató zenés-táncos műsora, a szombat esténként sugárzott Dancing with the stars – mindenki táncol aktuális adása, ami a 33. helyen végzett a kereskedelmi szempontból kiemeltnek számító korcsoport tagjainak körében. A látványos showműsorra, a parkettet szó szerint felszántó táncosokra valamivel több mint 131 ezer néző volt kíváncsi, ami valószínűsíthetően alulmúlta a csatorna előzetes várakozásait.

A nézettségért vívott harc örök

Fotó: Depositphotos

Így szórakozunk mások megrendezett szerencsétlenkedésén

A teljes lakosság körében ezen a héten is tarolt a Házasság első látásra. Szó szerint, ugyanis a legnézettebb epizódjára több mint 867 ezren voltak kíváncsiak, ami 26 százalékos közönségarányt jelent. A párkereső reality népszerűségét mutatja, hogy a lista első öt helyén ez végzett, a Tényeknek csak a hatodik helyet sikerült megcsípnie 754 ezres nézőszámmal. A tíz legnézettebb műsor közé nem került be RTL-es produktum: a Híradó legnézettebb adása is csak a 13. helyhez volt elég: ezt 698 ezren néztek. A top tízbe még a sokadik ráncfelvarráson átesett kvízműsor, a Palik László vezette Legyen Ön is milliomos! került be, és noha a TV2 egyik nagy dobásának számító Dancing with the stars – mindenki táncol 21,3 százalékos közönségarányt ért el a teljes lakosság körében, ez a közel 693 ezres nézőszámmal együtt is csak a 14. helyhez volt elég.

Ami a két vezető kereskedelmi csatorna főműsoridőben mért közönségarányát illeti: a 48. hetet a TV2 húzta be 18,7 százalékkal, míg az RTL a második helyet tudta csak megszerezni 15,5 százalékkal. Az 5. helyen végző M4 3,3 százalékos közönségarányt tudott produkálni a kiemelt kereskedelmi célcsoportban.

A hétvége nézettség szempontjából érdekesen alakult: míg a szombatot fölényesen uralta az RTL 24,9 százalékkal (szemben a konkurens kereskedelmi csatorna 13 százalékos közönségarányával), addig a vasárnap már nehezebb menetnek bizonyult: a TV2 egy orrhosszal (17,9 százalék) megelőzte az RTL-t (17,5 százalék).

Kapcsolódó cikk Bevetette a titkos fegyverét a TV2 – csúnyán elverték az RTL-t A 47. héten teljesen átalakult a csatornák hétköznapi műsora.

Nem tud mit kezdeni az X-Faktorral a Dancing with the stars

A szombat este nyolctól tizenegy óráig terjedő műsorsávban a RTL tehetségkutatója alaposan elszipkázta a nézőket a Dancingtől: 22:30-kor 30,7 százalékos volt az X-Faktor közönségaránya, míg a Dancingé mindössze 12,7 százalék.

Ki nyeri az évet?

A Nielsen Research közönségmérési adatai szerint a 18-49 évesek körében a „megnyert esték” arányát tekintve a TV2 áll jobban: 156-tal, míg az RTL-nek eddig 134 estét sikerült hoznia. Tekintettel arra, hogy már csak 28 nap van hátra az év végéig, utóbbinak igencsak rá kell kapcsolnia, ha be szeretné fogni fő riválisát. Az M4 Sport 43 nappal a harmadik helyen áll, ami nem rossz eredmény.

Sport, nem sport?

Ami az egyéb, népszerű műsorokat illeti: az összes önálló címmel adásba került műsorok toplistáján a Forma-1 katari futama az 54. helyen végzett 130 ezres nézőszámmal. A szintén M4-en közvetített Ferencvárosi TC-Malmö FF Európa-liga labdarúgó-mérkőzés a 61. lett. Utóbbira valamivel több mint 112 ezren voltak kíváncsiak a kiemelt kereskedelmi célcsoportból. Az RTL-en futó nemzetközi boxverseny, a Hell Boxing Kings a 67. helyet szerezte meg ezen a listán.