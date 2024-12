Nyugdíjashitelt a nyugdíjasoknak!

Az Országos Nyugdíjas Parlament a fenti nemtetszésén túl javasolja, hogy a most bevezetett „munkáshitel” intézményéhez hasonló döntés szülessen „nyugdíjashitel” konstrukcióra: 65 év felett, egy havi átlagnyugdíj mértékéig, 10 éves futamidőre, 0 százalékos kamattal, állami kezességvállalással, stb.

A döntés negatív hatását az is tetézi, hogy a 27 százalékos ÁFA miatt is, folyamatosan nőnek a temetési költségek. A döntéshozó kicsinyes, mivel ezzel a lépésével alig 2 milliárd forintot takarít meg, a rendelkezésre álló 487 milliárd forintos keretből, ami az előirányzat kevesebb mint fél százaléka.

Ismét a nyugdíjasokon spórol a kormány, amikor a jövő év januárjában elhunyó idősek után már nem fizeti ki a tizenharmadik havi juttatást. A kormány érzéketlen, amikor a januárban eltávozó átlagosan 8.500 idős honfitársunk hozzátartozói gyászát, bánatát azzal is tetézi, hogy az átlagosan 234 ezer forint juttatás kifizetését megvonja.

