Szent-Iványi István aggódik: mire készülnek Orbán Viktorék?

Vegyen részt és kérdezzen Ön is a politológustól!

Erre mi a válasz? Fel kell számolni a civiltársadalmi szervezeteket, meg kell zabolázni az Integritás Hatóságot, azaz minden lehetséges kontrollt az állam tevékenysége felett. Most aztán próbára lesz téve a magyar társadalom legyengült immunrendszere. Remélem, hogy kiállja ezt a próbát"

Erre mi a válasz? Fel kell számolni a civiltársadalmi szervezeteket, meg kell zabolázni az Integritás Hatóságot, azaz minden lehetséges kontrollt az állam tevékenysége felett. Most aztán próbára lesz téve a magyar társadalom legyengült immunrendszere. Remélem, hogy kiállja ezt a próbát"

"Érdekes összefüggés, hogy épp akkor gyanúsították meg az Integritás Hatóság vezetőjét, amikor a Hatóság vizsgálni kezdte az egészségügyi szoftverfejlesztés kétes ügyét és még inkább a Nemzeti Kommunikációs Hivatal ugyancsak korrupciógyanús üzelmeit. Egyes feltevések szerint a Hatóság az amerikai nagykövetségtől is kapott fontos dokumentumokat ebben az ügyben, ami egyben Rogán Antal amerikai szankciós listára vételének is az egyik lehetséges oka.

Érdekes időzítésnek tartja a korrupciós ügyek feltárására létrehozott Integritás Hatóság elnöke, Biró Ferenc, hogy pont most vádolták meg.

Kapcsolódó cikk Mit vizsgálhat Rogán Antal hivatalánál az Integritás Hatóság, amely elnökét hűtlen kezeléssel vádolják? Érdekes időzítésnek tartja a korrupciós ügyek feltárására létrehozott Integritás Hatóság elnöke, Biró Ferenc, hogy pont most vádolták meg.

„Mindezt nehéz másként értelmezni, mint hazánk putyinizálódásának újabb komoly lépcsőfokát, egy újabb durva támadást a civil társadalmi szervezetek, NGO-k ellen. Oroszországban és Belaruszban ez már megtörtént és félő, hogy ezen tervek szerint itt is hasonlóan cudar világ vár a civilekre. Már ha hagyjuk. Orbán ebbe bekalkulálta Brüsszel ellenállását is, de úgy tűnik a szavaiból, hogy már ez sem érdekli”

„Magyarország – amelyik mindig is nyiltan vállalta ezt a konfliktust – valószínűleg lesz az első ország, amelyik kiszorítja a Soros-birodalmat Magyarországról. Ez az én eltökélt célom erre az évre nézve. Eljött az ideje, hogyt tiszta vizet öntsünk a pohárba, és a magyar szuverenitást veszélyeztető külföldi hálózatokat fölszámoljuk, és hazaküldjük....Ez komoly vitákat eredményez Brüsszellel, amelyeket értelmesen le kell folytatni, be kell mutatni az európai emberek érdekét”

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!