Titkos felvétel Magyar Péterről: „Leszarom a médiát, a sok köcsögöt úgy, ahogy van”

Hétfő reggel újabb titokban rögzített hangfelvételeket küldtek el több sajtóorgánumhoz, amelyeken vélhetően Magyar Péterről, a Tisza Párt elnökéről. A hanganyagokat – amelyek több helyen rossz minőségűek – Magyar egykori barátnője, Vogel Evelin rögzíthette, és a „fenyderulazigazsagra” emailcímről küldték el. A felvételeken Magyar éles szavakkal illeti a sajtót, különösen az ATV-t, az Indexet és a 444-et, erről a Telex írt.

„Én most elküldtem tegnap a kurva anyjába az ATV-t, lebasztam a mikrofonom, mondtam, ide többet nem jövök. Elküldtem a 444-et a kurva anyjába, elküldtem az Indexet, és közben már több mint százezer követem van a YouTube-on, és olyan 300 valamennyi a Facebookon, és én direktbe fogok kommunikálni az emberekkel, és pont leszarom a médiát, a sok köcsögöt úgy, ahogy van” – mondta Magyar Péter a felvételen.

A felvételek egyikén Vogel Evelin emlékeztette Magyart nagymamája a halálos ágyán mondott szavaira: „Szelídség elvtársak, szelídség.” Erre Magyar úgy reagált: „ha a politikában szelíd vagy, akkor megesznek”. Vogel szerint rossz, ha az emberek nem az „empatát” látják benne, de Magyar határozottan kijelentette: „fasza kivan mindenkinek az empatákból”.

Nem lelkesedik a sajtóért

Fotó: Magyar Péter Facebook oldala

A másik felvétel egy zajos helyszínen készült, ahol Magyar Péter az ATV, vélhetően egy eseményen vaéó kitiltásáról beszélt. A politikus körül többen próbálták meggyőzni, hogy ne lépjen ilyen irányba: „Peti ne csinálj ilyet, ne legyél Fidesz!” – mondta egyikük, mire Magyar egy ponton azt mondta: „belököm őket a Dunába”.

A Tisza Párt elnöke korábban már vitába keveredett az ATV-vel. Egy nyári szereplésekor mindössze másfél perc után kivonult az Egyenes beszéd élő adásából, miután Rónai Egon szembesítette korábbi állításaival. Magyar azóta többször is nyilatkozott a csatornának.

Az ügy egy hete kezdődött, amikor Magyar Péter sajtótájékoztatón vázolta fel a „magyar Watergate-botrányt”, állítva, hogy lehallgatási akció zajlik ellene. Szerinte Vogel a Fidesszel együttműködve próbálta meg zsarolni őt, emiatt feljelentést is tett, mely nyomán zsarolás miatt indult eljárás. Vogel a vádakat hamisnak nevezte.