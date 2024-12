Varga Mihály hozza az embereit az MNB-be, nyolcpontos tervet ismertetett

Banai Péter Benő jelenlegi államháztartásért felelős államtitkár, Kurali Zoltán, az Államadósság Kezelő Központ vezérigazgatója és Sipos-Tompa Levente, a Magyar Fejlesztési Bank vezérigazgatója is csatlakozik Varga Mihályhoz a jegybankba — számol be róla többek között a Portfolio.

Varga Mihály, jelenlegi pénzügyminiszter nyolc pontban foglalat össze céljait, terveit majd kérdésekre válaszolt.

Varga Mihály jegybankelnök-jelölt elégedett lehet a szavazás eredményével

Feladatok és célok

A jegybank elsődleges célja az árstabilitás elérése és fenntartása. A pénzügyi közvetítőrendszer működésének támogatása, a fenntartható gazdasági növekedés elősegítése és a kormány gazdaságpolitikájának támogatása csak az árstabilitás veszélyeztetése nélkül valósulhat meg. A 3 százalékos inflációs cél elérése és fenntartása alapvető prioritás. Az alacsony infláció elősegíti a gazdaság hatékony működését, míg a magas infláció különösen a szegényebb rétegeket sújtja. A magyar gazdaság stabil, a költségvetés elsődleges egyenlege várhatóan többletet mutat, és idén 2 százalékos GDP-arányos javulás várható. A pénzügyi rendszer stabilitását is kiemelte, amely hozzájárul a fenntartható gazdasági működéshez. A magyar kockázati prémium mérsékelt emelkedést mutat. A jegybank a tartósan alacsony inflációval és a pénzügyi stabilitással járul hozzá ahhoz, hogy a gazdasági szereplők kiszámítható környezetben hozhassák meg döntéseiket. A monetáris politika kialakítása a jegybank kizárólagos feladata. Az intézmény az árstabilitás érdekében mindent megtesz, és a legjobb gyakorlatok alapján együttműködik a kormánnyal. A jegybank eszköztárának az árstabilitás biztosítását kell szolgálnia, és mindig összhangban kell állnia a kamatpolitikával és a pénzpiaci körülményekkel. A piacok és a forint árfolyamának stabilitása kulcsfontosságú az árstabilitás szempontjából. Kiszámítható és stabil árfolyam szükséges a gazdasági növekedéshez. A jegybank a klasszikus feladataira koncentrál, és gazdálkodása átlátható lesz. Az inflációs cél, a pénzügyi közvetítőrendszer működése és a fenntartható gazdasági növekedés kockázatokkal szembesülhetnek. A jegybank ezek figyelembevételével hozza meg döntéseit a jövőben. A pénzügyi szektor tőke- és likviditási ellátottsága megfelelő, ami lehetővé teszi, hogy a rendszer hatékonyan támogassa a fenntartható gazdasági fejlődést.

Varga Mihály új korszakra csengetne be az MNB-ben

Euró bevezetés

A magyar gazdaságpolitikának arra kell törekednie, hogy teljesítse az euró bevezetéséhez szükséges feltételeket – hangsúlyozta a pénzügyminiszter. Kiemelte, hogy az ERM-2 árfolyam-mechanizmushoz való csatlakozás csak a jegybank és a kormány közös döntése alapján történhet meg.

Alapítványi vagyon

„Még mindig a KEKVA kuratóriumi elnöke vagyok, de ezt megszüntetem, mielőtt elfoglalom a jegybankelnöki tisztséget” – válaszolta egy képviselői kérdésre Varga Mihály. Hozzátette, hogy a jegybanki alapítványi vagyon kapcsán további információkra van szüksége, mielőtt véleményt formálna.

Digitális jegybankpénz

Varga Mihály szerint a jegybanknak lépést kell tartania a technológiai fejlődéssel, így a digitális jegybankpénz bevezetése is napirenden van. Elmondta, hogy a digitális euró fejlesztésével párhuzamosan meg kell teremteni a digitális forint feltételeit is. Ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy fel kell készülni azokra a helyzetekre is, amikor a digitális rendszerek nem működnek. Megnyugtatta a lakosságot, hogy a készpénz továbbra is megmarad.

Kriptoeszközök

„A kriptoeszközök beépítése a devizatartalékokba kockázatos” – fogalmazott általánosságban Varga Mihály. Hangsúlyozta azonban, hogy ez nem akadályozhatja meg a kriptoeszközök szabályozott terjedését Magyarországon.

Devizatartalék

Varga Mihály szerint a magyar devizatartalék szintje minden szempontból megfelelő. Hozzátette, hogy az aranytartalék növekedése összhangban áll a nemzetközi trendekkel, ahogyan azt a nemzetközi példák is mutatják.

A meghallgatást követően a képviselők 11 igen és 5 nem szavazattal támogatták Varga Mihályt jegybankelnöki kinevezésében.