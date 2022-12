A Márka új dobása az Adrenalin

„Ahogy a Márkáéban is, hiszünk a magyar brand-ek erejében és értékében. Büszkék vagyunk rá, hogy a Gyöngy üdítőital védjegye után, az Adrenalin brand is a portfóliónkba került.” – számol be Pécskövi Tibor ügyvezető és tulajdonostárs.

A vállalat gyártja legújabb alumíniumdobozos gépsorán és forgalmazza az Adrenalin energiaital-családot. Fotó: Facebook

A Gyöngy szénsavas üdítőitalaikat új köntösben, új ízekben és receptúrákkal indították útjukra az elmúlt időszakban a magyar FMCG piacon. Célkitűzésük, hogy az ismert energiaitalcsaládot is megújult formájában, mind belföldi, mind export piacaikon, disztribúciós hálózatuk segítségével sikeresen piacra dobják a jövő év elején.

„A termék- és csomagolásfejlesztés, valamint az arculattervezés a szerződéskötés óta stratégiaiból, szerelemprojektbe fordult át a munkacsoportunkban.” – egészíti ki Horváth Adrienn marketing igazgató.

Az új ízélményekhez új imidzset és egyben szlogent is párosítanak az új brand-tulajdonosok. Az Adrenalin energy drink arculatának és a csomagolásának tervezésre meghívásos tendert írt ki a Márka marketing csapata; a kiválasztott nyertes munkát pedig a győri RAW Agency nyújtotta be. A két cég először működik együtt, és mindkét fél maximálisan elhivatott, hogy új fejezetet nyissanak az energiaitalpiacon.