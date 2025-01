Hátramenetbe kapcsoltak a lakásbiztosítások

A díjak kedvező alakulásában szerepet játszott Magyar Nemzeti Bank standard követelményeinek megfelelő, egyszerűen összehasonlítható úgynevezett minősített fogyasztóbarát otthonbiztosítási (MFO) termékek további térnyerése is. Az Insura.hu statisztikái azt mutatják, hogy tavaly minden harmadik online lakásbiztosítási szerződés MFO biztosítás volt. E termékek átlagdíja jelentősen alatta maradt a piacon elérhető, minősítés nélküli lakásbiztosításokénak: míg az előbbiekre 31 400, az utóbbiakat 40 100 forintos éves átlagdíjon szerződtek az ügyfelek 2024-ben.

Kapcsolódó cikk Nem kötött túl drágán lakásbiztosítást? Most ellenőrizheti Megjelent a Magyar Nemzeti Bank harmadik negyedévi lakásbiztosítás-indexe.

Tavaly enyhén csökkent a lakásbiztosítások átlagdíja az Insura alkuszcég szerint. Az átlagdíj csökkenésében jelentős szerepet játszott a tavaly márciusban bevezetett lakásbiztosítási kampány, melynek során a megszokottnál többen vizsgálták felül korábban megkötött lakásbiztosítási szerződéseiket, és váltottak olyan lakásbiztosításra, amely az adott vagy akár szélesebb fedezeti kört a korábbinál kedvezőbb áron nyújtja. A koncentrált piaci figyelem a biztosítókat is díjaik felülvizsgálatára, versenyképesebbé tételére ösztönözte.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!