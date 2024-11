60 nap és 13 pont – itt vannak a tűzszüneti megállapodás részletei Izrael és a Hezbollah között

Az izraeli biztonsági kabinet kedd este megszavazta a libanoni Hezbollahhal a tűzszünetet, ami szerda hajnalban, helyi idő szerint 4 órakor lép életbe.

A kabinetben tíz igen szavazattal és Itamár Bengvír nemzetbiztonsági miniszter egyetlen ellenszavazatával fogadták el az Iránból támogatott libanoni síita Hezbollah terrorszervezet ellen közel tizennégy hónapja tartó harcok beszüntetését.

A Hezbollah az iszlamista Hamász terrorszervezet támogatására 2023. október 8-án csatlakozott az Izrael elleni háborúhoz, egy nappal a Hamász meglepetésszerű terrortámadása után.

„Izrael nagyra értékeli az Egyesült Államok hozzájárulását a fegyvernyugvás elérésének folyamatához, és fenntartja a jogát, hogy fellépjen a biztonságával szembeni bármilyen fenyegetés ellen”

– emelte ki a miniszterelnöki hivatal közleményében.

Benjámin Netanjahu miniszterelnök felsorolta az okokat, melyek miatt a tűzszünet mellett döntött, beleértve a „fegyverzet érkezésének késedelmét, amely hamarosan megoldódik”, de nem szólította fel az Izrael északi részén élőket, hogy térjenek vissza otthonaikba.

Kapcsolódó cikk Izrael ott épít kerítést, ahol eddig biztonságban érezte magát Izrael biztonsági kerítést épít Jordániával közös határán – jelentette be Jiszráél Kac védelmi miniszter.

Jó hírnek nevezve a fejleményeket Biden hangsúlyozta, hogy a 60 napra szóló tűzszüneti megállapodás, amennyiben sikerül teljes körűen végrehajtani, „az ellenségeskedések tartós beszüntetését hivatott szolgálni”.

„Soha többé nem fogják engedni annak, ami megmaradt a Hezbollahból és más terrorszervezetekből, hogy veszélyeztessék Izrael biztonságát”

- hangsúlyozta Biden.

Biden fegyvernyugvást sürgetett a Gázai övezetben is. „Ahogy a libanoni nép, úgy a Gázai övezetben élők is jólétet és biztonságos jövőt érdemelnek. Nekik is kijár a harcok vége” – fűzte hozzá. Nadzsib Mikáti hivatalának kedd esti közleménye szerint az ügyvezető libanoni miniszterelnök az amerikai elnökkel folytatott telefonbeszélgetésében üdvözölte a megállapodást.

13 pont

A fegyverszüneti megállapodásban tizenhárom pont szerepel:

1. A Hezbollah és más libanoni fegyveres csoport nem hajt végre támadó akciót Izrael ellen.

2. Izrael sem hajt végre támadó katonai lépést libanoni célpontok ellen földön, levegőben és a tengeren. 3. Izrael és Libanon elismeri az ENSZ Biztonsági Tanácsa 1701. számú határozatának jelentőségét.

4. Ezek a kötelezettségvállalások nem zárják ki Izrael és Libanon önvédelemhez való jogának gyakorlását.

5. Dél-Libanonban csak a hivatalos libanoni biztonsági erők és hadsereg lesz fegyveres szervezet, amely fegyvert hordhat vagy haderőt működtethet.

6. Fegyverek vagy fegyverekkel kapcsolatos anyagok Libanonban történő értékesítése, szállítása és gyártása a libanoni kormány felügyelete és ellenőrzése alatt áll.

7. Le kell szerelni minden, fegyverek és fegyverekhez kapcsolódó anyagok gyártását végző, nem engedélyezett létesítményt.

8. Felszámolnak minden, a kötelezettségnek nem megfelelő katonai infrastruktúrát és bázist, és elkoboznak minden engedély nélküli fegyvert.

9. Létrehoznak egy Izrael és Libanon számára elfogadható bizottságot, amely felügyeli és segíti ezen kötelezettségvállalások teljesítését.

10. Izrael és Libanon jelentést nyújt be ennek a bizottságnak és az UNIFIL (ENSZ békefenntartó) haderőnek ezen kötelezettségvállalások esetleges megsértéséről.

11. Libanon hivatalos biztonsági és katonai erőket telepít a határ mentére, és a Dél-Libanont elkülönítő vonal átkelőhelyeihez a rendezési terv szerint.

12. Izrael 60 napon belül fokozatosan visszavonul a kék vonaltól délre.

3. Az Egyesült Államok előmozdítja a közvetett tárgyalásokat Izrael és Libanon között egy elismert szárazföldi határ kijelölése érdekében.

A megállapodás hatvannapos tűzszünetet határoz meg Izrael és Libanon között, mely időszak alatt a Hezbollahnak teljes egészében ki kell vonulnia az izraeli határ térségéből a Litani folyótól északra, s a libanoni hadsereg fokozatosan felsorakozik Dél-Libanonban az izraeli hadsereg (IDF) fokozatos kivonulásával egy időben.

Kapcsolódó cikk Magyarországon is letartóztatnák az izraeli miniszterelnököt? Az ICC döntése az EU-s tagállamokban kötelező érvényű.

Az egyezmény az Egyesült Államok vezetésével nemzetközi felügyelet alatt áll. Az ideiglenes megállapodás később véglegessé válik, és az Izrael és Libanon közötti szárazföldi határ kijelöléséről szóló tárgyalások alapját fogja képezni.

Izraeli követelésre a megállapodásnak melléklete egy amerikai garancialevél, miszerint Izraelnek joga lesz fellépni Libanonban az egyezmény megsértése esetén.