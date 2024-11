Amerika érdekei nem változnak: Trump sem fogadhat el egy orosz győzelmet – Klasszis Podcast Magyarics Tamással

Hihetetlen sebességgel záporoznak Trump jelöltjei a minisztériumok és fontos kormányzati szervek élére – köztük egészen érdekes figurák is. Vajon a republikánusok beállnak a legmegosztóbb jelöltek mögé is? Meddig kaphat szabad kezet a Trump-adminisztráció? Két év múlva fordulhat a kocka, és aztán már beindulhat a helyezkedés az utódlás ügyében is.

Milyen ígéreteit lehet képes megvalósítani Trump, és milyen hatással lesznek ezek az amerikai gazdaságra, társadalomra – és a világra? Ki lesz a bűnbak demokrata oldalon?

Valóban teljes fordulatot vehet az Egyesült Államok Ukrajnával kapcsolatos politikája? És mi lesz Magyarországgal? Gesztusok mellett mit kaphat az Orbán-kormány, és mennyire fogják zavarni Amerikát például a kínai-magyar kapcsolatok?

Magyarics Tamás Amerika-szakértőt, az ELTE professzor emeritusát Litván Dániel kérdezte.

Ha csak egy téma érdekli, tekerjen:

00:00 Intró

01:15 Beköszönés

01:40 Készültek Trumpék a győzelemre

08:28 Elég vad figurák kerültek elő – mi lesz ebből?

13:20 Trump kedvenc területei és a mélyállam

20:06 Fellázadhatnak a republikánusok Trump ellen?

28:16 Két éve van igazából Trumpnak

31:52 Mit valósíthat meg ígéreteiből Trump – és mit nem?

43:10 Elszabadulhat-e az erőszak Amerikában?

47:11 Ki a hibás a demokrata oldalon? Biden, Harris, Pelosi, Obama, Clooney?

53:57 Mi lesz Ukrajnával? Amerikának érdekei vannak

1:01:05 Mit kaphat Orbán Viktor és Magyarország Trumptól?

1:07:40 Elköszönés

