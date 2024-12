Ebből mi sül ki? A szélsőjobb és az RMDSZ is örülhet a román választási eredményeknek

Még csak előzetes eredmények vannak, de megszólalt a magyar külügyminiszter és az RMDSZ elnöke is.

Hétpárti parlament alakul Romániában, miután a hétvégén lezajlott választásokon két kisebb, a szélsőjobboldalhoz sorolható, a Románok Egyesüléséért Szövetségből (AUR) kivált politikusok által létrehozott új párt, az SOS Romania és a Fiatal Emberek Pártja (POT) is parlamenti képviseletet szerzett – derült ki hétfőn, a külföldi választókörök zárása után közzétett, 99,6 százalékos feldolgozottságot tükröző részeredményekből.

Hét párt jut a román parlamentbe, ebből három szélsőjobboldali – de az RMDSZ is jól teljesített. Itt vannak a szinte végleges eredmények.

