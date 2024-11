Egészen furcsa részlet derült ki Trump hívásáról Zelenszkijjel

Vegyen részt és kérdezzen Ön is!

Az is kiderült, hogy Musk miről beszélt, a források szerint a milliárdos megígérte, hogy továbbra is támogatni fogja Ukrajnát a Starlink műholdjain keresztül.

Amerikai sajtóértesülések szerint Elon Musk is belehallgatott Donald Trump és Volodimir Zelenszkij hívásába, ez újabb jele lehet annak, hogy Musknak komoly szerep juthat Trump adminisztrációjában.

A világ leggazdagabb embere is hallgatózott.

