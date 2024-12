Egymás után süllyedt el két orosz hajó – Ukrajna jól be is szólt

Két, több mint 4000 tonna olajterméket szállító orosz tartályhajó süllyedt el a Fekete-tengeren viharos körülmények között, ökológiai katasztrófával fenyegetve – írja a Guardian.

Orosz médiajelentések szerint a Volgoneft-212 teherhajó vasárnap kettétört, miután egy nagy hullám eltalálta. Videófelvételeken látszik, ahogy a hajó orr-része függőlegesen áll ki a vízből, a megszállt Krím keleti partjainál, a Kercsi-szorostól 8 kilométerre került bajba.

A tartályhajó 4300 tonna alacsony minőségű nehéz fűtőolajat, úgynevezett mazutot szállított. Az orosz mentőszolgálat vontatóhajók és egy Mil Mi-8-as helikopter bevonásával mentőakciót indított. A fedélzeten tizenhárom személy tartózkodott. A Volgoneft-212 55 éves volt, Szentpéterváron regisztrálták, és nemrég újították fel.

Nem sokkal később egy másik teherszállító hajó, a Volgoneft-239 is bajba került ugyanezen a területen, ez a hajó 4 tonna fűtőolajat szállított. A jelentések szerint ez a tanker szintén elsüllyedt.

