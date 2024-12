Ez a nő szállhat szembe Orbán Viktorral

Oroszországnak is feltűnt Kallas, így 2023 áprilisában felvették arra a listára, amelyre korábban Volodimir Zelenszkij is felkerült. „Ez csak még több bizonyíték arra, hogy a helyes dolgot teszem” – reagált Kallas közösségi oldalán.

A cikk Orbán Viktorral kapcsolatos megjegyzései szerint Kallas nem habozik szembeszállni az EU-n belüli oroszbarát vezetőkkel. Egy NATO-csúcson a magyar miniszterelnök azt mondta, hogy Ukrajnát soha nem szabad felvenni a szövetségbe. Kallas elvetette előre elkészített beszédét, és válaszában hangsúlyozta: „A NATO célja a háborúk megelőzése, nem pedig provokálása.” Kallas felszólalása után több vezető is elvetette előre megírt beszédét, és nyíltan kifejtette véleményét Orbán álláspontjával szemben.

Kallas 2021-ben már felhívta magára a figyelmet, amikor kezdő észt miniszterelnökként ellenezte Angela Merkel tervét, hogy Vlagyimir Putyint meghívják egy EU-csúcsra. „Egy csúcs... mire?” – kérdezte, hangsúlyozva, hogy Putyinnak nem szabad engedményeket tenni vagy megbízni benne. Merkel végül visszavonta javaslatát. A találkozón jelenlévő Emmanuel Macron állítólag megjegyezte Kallasnak: „Holnap is miniszterelnök leszel még?”

