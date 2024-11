Gigantikus csúcsot lát ma vendégül Orbán Viktor

Vegyen részt és kérdezzen Ön is!

A csúcson, amelyre már megérkezett Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is, terítékre kerülnek majd az Európa előtt álló biztonsági kihívások (az ukrajnai háború és a közel-keleti eszkaláció), az irreguláris migráció, valamint az EU és az Egyesült Államok közötti kapcsolatok „bizonytalan jövője”, tekintettel Donald Trump újabb elnökségére.

Orbán Viktor miniszterelnök múlt héten a Kossuth Rádióban úgy harangozta be az eseményt, mint egy „nyugativilág-csúcstalálkozó”-t, amelyen több mint 40 európai ország vezetőjét fogadják. „Ez Magyarország történetének legnagyobb diplomáciai eseménye”, mondta akkor. Az EPK nem uniós fórum, gyakorlati hatalma nincs. Célja az eszmecsere Európa jövőjéről, valamint az európai – tehát nem csak uniós – országok közötti politikai dialógus és kooperáció segítése az egész kontinenst érintő kérdésekkel kapcsolatban. Orbán Viktor fogadja Charles Michelt, az Európai Tanács elnökét a budapesti tanácskozáson Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

