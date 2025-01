Ilyen is ritkán van: megállapodott a magyar kormány Brüsszellel

A külgazdasági és külügyminiszter a Facebookon közzétett üzenetében jelezte: „Világossá tették: az uniós tagállamokat ellátó energiainfrastruktúra épsége az egész EU biztonságát illető kérdés”. Szerinte az Európai Bizottság emellett biztosítékot kér Ukrajnától az EU-ba irányuló kőolajszállítások fenntartása érdekében. Tudatta, hogy az ügyről hamarosan részletesebben is be fog számolni.

Ezt Szijjártó Péter jelentette be.

