Izrael ott épít kerítést, ahol eddig biztonságban érezte magát

A jordániai határt hagyományosan csendesnek és biztonságosnak tekintik az 1995-ben megkötött békeszerződés óta, a két ország együttműködik a terrorizmus elleni küzdelemben is, megoszt hírszerzési információkat egymással. Izrael már számos alkalommal jelezte, hogy ennek ellenére veszélyt lát az iráni fegyverek becsempészésének lehetőségében.

Azt egyelőre nem lehet tudni, hogy az új kerítés megépítése miatt milyen változtatások lesznek az állami költségvetésben, de az építkezésre több tízmillió sékelt (több milliárd forintot) hagyott jóvá Becalel Szmotrics pénzügyminiszter, a telepesek pártjának vezetője. Joáv Galant korábbi védelmi miniszter is éveken át szorgalmazta csúcstechnológiás kerítés felhúzását a keleti határon, de Szmotrics akkor nem hagyta jóvá az ehhez szükséges összeget.

A tárca azt is bejelentette, hogy megkezdik az új kerítés fejlett technológiai elemeinek, kameráinak, érzékelőinek gyártását, valamint a kerítés nyomvonalának kijelölését.

A határ porózussága miatt gyakorta fegyver- és kábítószer-csempészet zajlik. A tisztviselők azt mondják, hogy a határon átjutott fegyverek – valószínűleg több tízezer az elmúlt évtizedben – fokozták az erőszakot az izraeli arab közösségben, és palesztin terroristák is használták őket.

Az izraeli jordán határ eddig békésnek számított Fotó: Times of Israel/Hadas Parush/Flash90

Az izraeli védelmi minisztérium kedden közölte, hogy megkezdte a munkálatokat, hogy kerítést építsenek a teljes jordán határ mentén, hogy ezzel megakadályozzák az országba való beszivárgást. Ez a költséges vállalkozás, amely a múltban alig haladt előre — teszi hozzá a Times of Israel.

Izrael biztonsági kerítést épít Jordániával közös határán – jelentette be Jiszráél Kac védelmi miniszter.

