Kezd teljesen becsavarodni Donald Trump? A szakértő szerint is aggasztó a helyzet

Vegyen részt és kérdezzen Ön is a közgazdász-szociológustól!

- mondta erről Yaro Patrice, aki nemrég lapcsoportunk elemzői podcast-sorozatában is szerepelt:

"Ez itt a tágabb probléma, hogy itt egy választás, ahol az egyik fél azt mondja, hogy csak akkor fogadja el az ereményt, ha nyer – hívja fel rá a figyelmet Yaro Patrice. – Nyilván, ha esetleg Harris simán nyer, akkor nehezebb dolga lenne Trumpnak, de szűk különbségnél biztos, hogy csalást fog kiáltani, újraszámolások, bírósági ügyek jönnek – és az igazi nagy kérdés, hogy miként fogja a szavazóit hergelni. És ebben a helyzetben Amerikai ellenségei is figyelnek, és a mai világban különösen nagyon könnyű akár kívülről is uszítani az embereket. Ezért kifejezetten veszélyes ez a helyzet"

Ha pedig Trump veszít, az is súlyos következményekkel járhat. A republikánus jelölt ugyanis előre közölte, hogy csak akkor veszíthet, ha ellenfeli csalnak, tehát ebben az esetben nem fogja elismerni a választás eredményét.

Elképzelhető, hogy a majdnem az életét követelő merényletkísérlet utóhatásai miatt viselkedik még a szokásosnál is furcsábban Trump Fotó: AP

- összegzett Yaro Patrice, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy amennyiben Trumpot megválasztják, ez a helyzet azt is eredményezheti, hogy a semmilyen végrehajtói tapasztalattal nem rendelkező J. D. Vance, Trump alelnökjelöltje kerülhet az elnöki székbe.

A Privátbankár megkérdezte Yaro Patrice külpolitikai szakértőt is a kérdésről.

Amerikai elemzők is arról beszélnek, hogy vajon amit látunk, az még Trump "normális" működésének része-e, vagy esetleg valami hasonló leépülési folyamat állhat a háttérben, amelyet Joe Biden esetében is láthattunk - és ami végül visszalépésre kényszerítette a regnáló demokrata elnököt Kamala Harris javára.

A Klasszis Médiához tartozó laptársunk, a Privátbankár válogatott össze néhány furcsa, aggasztó, vagy akár egyenesen ijesztő szereplést Donald Trump elmúlt heteiből. Negyven perces táncikálás a színpadon, a tehenek betiltása, politikai ellenfeleinek katonasággal fenyegetése, a választási eredmény előre el nem ismerése - a lista bővíthető is lenne.

Még saját magához képest is nagyon furcsa és ijesztő dolgokat mond és csinál Donald Trump az utóbbi napokban. Az összeomlás jeleit látjuk? És mi van, ha igen?

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!