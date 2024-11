Kiütéssel nyert Trump, ezt a csatatérállamot is behúzta

Vegyen részt és kérdezzen Ön is!

Túléli Budapest a következő öt évet is kormánytámogatás nélkül? Milyen kapcsolatot lehet kialakítani a Fidesszel, Magyar Péterrel és Karácsony Gergellyel? Online Klasszis Klub élőben Vitézy Dáviddal!

Az AP összesítése szerint Trump az összszavazatok számában is nyerni tudott, 74,6 millió szavazatot kapott, míg Harris 70,9 milliót. És jelen állás szerint jó esély van, hogy a republikánusok megtartják többségüket a Képviselőházban is. A szenátusi többségük már biztosan megvan, azaz Trump igen erőteljes hátszéllel irányíthatja majd az országot januártól – írja a 444.

Így várhatóan Trumpnak 312, míg Harrisnak 226 elektori szavazata lett, és ez lesz az idei választás végeredménye. Arizonában 2016-ban is Trump nyert, ám 2020-ban Joe Biden. Trump emellett győzni tudott Michigan, Pennsylvania, Georgia, Észak-Karolina, Wisconsin és Nevada államokban is, míg 2020-ban Biden a hétből hat helyen megverte Trumpot.

Magyar idő szerint vasárnap hajnalban jelentette az AP hírügynökség , hogy Donald Trump győzött Arizona államában is, ezzel az összes, előzetesen csatatérállamnak nevezett államban győzni tudott, írja a 444. Ezek azok az államok, ahol előzetesen nem lehetett biztosra venni a győztes kilétét, és melyek megnyerésére mind Trumpnak, mind Kamala Harrisnak szüksége lett volna a sikerhez.

Eldőlt, hogy Trump 312 elektort zsebelt be a választáson, Kamala Harris 226-tal zárt.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!