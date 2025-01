Már megint vétóval fenyeget Szijjártó Péter

A külgazdasági és külügyminiszter Madridban tárgyalt a Magyarország és Spanyolország közötti kapcsolatok további fejlesztéséről is spanyol kollégájával, José Manuel Albares külügy-, európai uniós és együttműködési miniszterrel.

Szijjártó Péter Madridban is szóba hozta a vétót Fotó: Facebook/Szijjártó Péter

„Az európai szankciók nem csak Magyarországnak okoztak hatalmas kárt, hanem az európai gazdaságnak is. Jobb lenne minél előbb megszabadulni ezektől” – tette hozzá.

A külgazdasági és külügyminiszter szerint erős kihatással lesz Magyarország döntésére az Oroszországgal szembeni szankciókról szóló következő szavazásnál, hogy az Európai Bizottság be tudja-e tartani a napokban tett ígéreteit.

