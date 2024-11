Mit hoz az új Trump-korszak? Interjú Káncz Csabával

Vegyen részt és kérdezzen Ön is!

Túléli Budapest a következő öt évet is kormánytámogatás nélkül? Milyen kapcsolatot lehet kialakítani a Fidesszel, Magyar Péterrel és Karácsony Gergellyel? Online Klasszis Klub élőben Vitézy Dáviddal!

A beszélgetést, amelyben szó esik arról is, hogy miként hathat ki az ukrajnai háborúra Kijev egyik fő szövetségesének, Németországnak a politikai-gazdasága válsága, valamint mi volt a héten Budapesten lezajlott európai csúcs fő hozadéka, a fenti videóban tekinthetik meg.

Lapunk állandó szerzője beszélt arról is, hogy Kamala Harris „gyenge és sikertelen” jelölt volt, és nem ismerte fel, hogy a „kontrollálatlan migráció kérdése radioaktív erővel bír”, és „már Európában is számos kormányt megbomlasztott”.

