Most van baj: interkontinentális ballisztikus rakétával válaszolt Putyin

A Reuters is megírta, hogy az ukrán légierő közlése szerint interkontinentális ballisztikus rakétát (ICBM) lőtt ki Ukrajnára Oroszország a szerdáról csütörtökre virradó éjszaka végrehajtott légitámadása során.

Az ukrán jelentések szerint a rakétát az asztraháni régióból lőtték ki, a fegyver típusát nem nevezték meg, sem azt, sikerült-e semlegesíteni a levegőben, ha pedig nem, hol csapódott be.

Korábbi információk szerint az orosz stratégiai csapásmérő erők RSz-26 Rubezs típusú ICBM-eket helyeztek készenlétbe, nukleáris robbanófejek nélkül. Egyes jelentések szerint a rakéta hat hagyományos robbanófejet szállított, ezek közül több is célba találhatott.

