Orbán Viktor a sor elejére került?

Vegyen részt és kérdezzen Ön is a politológustól!

„A miniszterelnök Clintonnal, Bushsal és Trumppal is találkozott már a Fehér Házban, Magyarország számára a legjobb hír, hogy most újra Trump elnökkel fog”

A bejegyzéshez csak Gulyás Gergely egy megjegyzését fűzték, mely szerint „Orbán Viktor elég régi szövetségese Donald Trumpnak, belátható időn belül biztosan lesz Trump–Orbán találkozó”. Az Index arra emlékeztet , ez a mondat a kancelláriaminiszter múlt heti ATV-s interjújában hangzott el. Hozzáteszik, Gulyás utalt arra is, hogy a találkozóra Washingtonban kerülhet sor.

Trump–Orbán találkozót lebegtetett be a magyar kormány.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!