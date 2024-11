Orbán Viktor kemény meccsre készül Donald Trumppal?

Vegyen részt és kérdezzen Ön is!

Túléli Budapest a következő öt évet is kormánytámogatás nélkül? Milyen kapcsolatot lehet kialakítani a Fidesszel, Magyar Péterrel és Karácsony Gergellyel? Online Klasszis Klub élőben Vitézy Dáviddal!

Az arra vonatkozó kérdésre, hogy mik a magyar elnökség további tervei, úgy fogalmazott, hogy van még pár meglepetés, de most nem erről akar beszélni.

Orbán Viktor egy európai védelmi ipari bázis létrehozásáról is beszélt, valamint versenyképességi tesztek lesznek.

Kijelentette, a versenyképesség kérdésében teljes volt az egyetértés, a magyar elnökség is erre fókuszált, és elfogadtak egy közös dokumentumot, ami a középpontba állítja a kérdést.

Kiemelte, közismert, hogy vannak az Európai Bizottság és Magyarország közt súlyos politikai konfliktusok, de most Ursula von der Leyen vendégként érkezett, és szavai szerint „a vendégnek kijár az udvarias fogadtatás és tisztelet”. A magyar miniszterelnök szerint az informális ülésen nem volt éles vita, azokat majd „megvívják Brüsszelben”.

A magyar miniszterelnök megszólalásának kezdetén elítélte az amszterdami zavargásokat, amelyek keretében izraeli fociszurkolókat támadtak meg a holland fővárosban. Hangsúlyozta, örül, hogy mindenki elfogadta a meghívást az informális ülésre, és megtiszteltetés számára, hogy az EU vezetőit is vendégül látták.

Az informális EU-csúcs végén sajtótájékoztatót tartottak, itt beszélt a magyar miniszterelnök is.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!