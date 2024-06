Orbán Viktornak is üzent a diadalittas Ursula von der Leyen?

Ugyan még hivatalos eredmények nincsenek, Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, aki az Európai Néppárt (EPP) jelöltjeként indult az újrázásért ezen a poszton, már bejelentette pártja és saját győzelmét.

Von der Leyen az EPP eredményváró gyűlésén állt ki hívei elé, akik "még öt év, még öt év" skandálással fogadták a pulpituson.

- jelentette ki Von der Leyen, majd megköszönte a szavazók bizalmát. Kijelentette, hogy

Ezt akár válaszként is értelmezhetjük Orbán Viktor "Brüsszel elfoglalására" felszólító kampányára, hiszen a bástyákat leginkább az ostromlók visszaverésére szokás használni.

EU's Von Der Leyen says "we will build a bastion against extremists from both the left and the right".



This is following Macron's calls for snap elections after his party suffered a heavy defeat in elections for the European Parliament.https://t.co/gi5P5Ny5P3



Sky 501 pic.twitter.com/cd0KuEWRRS