Szijjártó Péter hétfőn Brüsszel elfoglalására készül

Szijjártó Péter kiemelte: az elmúlt három évben nagyon sokat küzdöttek, hogy olyan szankciók ne lehessenek, amelyek a nemzetbiztonsági, nemzetstratégiai érdekeinket súlyosan sértették volna. Ezért például soha nem tudtak a brüsszeliek az akaratuk ellenére sem szankciókat életbe léptetni például a földgázszállításban vagy a nukleáris ipari együttműködésben – tette hozzá. Úgy fogalmazott: ezzel párhuzamosan az energiabiztonság területén az Európai Unió "nemcsak hogy félrefordítja a fejét (..), hanem még bizonyos szempontból biztatja is az ukránokat arra, hogy rendkívül szemtelenül viselkedjenek(…) az európai uniós országok egy csoportjával, így gyakorlatilag magával az Európai Unióval szemben. Az elmúlt időszakban részben korlátozták a Magyarországra és Szlovákiába irányuló olajszállításokat, támadások történtek a Török Áramlat vezetékkel szemben, leállították a Közép-Európába irányuló földgáztranzitot Ukrajnán keresztül – sorolta.

