Ugyanaz a metódus: Szerbia is megvárta Trumpot

Szerbia is megvárta Trumpot Fotó: Depositphotos

Most pedig Szerbiából jött hasonló hír. E szerint a szerb tervezet szerint a jövő évi büdzsében a bevétel 2346,2 milliárd dinár (8164,8 milliárd forint) lesz, ami az idei költségvetésben szereplő összegnél 8 százalékkal több. A kiadások a tervek szerint elérik a 2660,2 milliárd dinárt (9257,5 milliárd forint).

Ahogy lapunk is megírta, ahogy a miniszterelnök előrejelezte, az amerikai elnökválasztás lezárulta után beterjesztik a 2025. évi költségvetést a parlament elé. És valóban, a törvényi előírásoknak megfelelően a kormány a 2025-ös költségvetés tervezetét előzetesen elküldte a Költségvetési Tanácsnak véleményezésre.

