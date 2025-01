Valami nagyon nem stimmel azzal, amit Kovács Zoltán állít

Az elnöki beiktatás szembemegy a hagyományokkal, így nem tűnik igaznak az, amit a kormányzati kommunikációért felelős államtitkár állított. Ahogy arról reggeli cikkünkben részletesebben is írtunk, Facebook-posztjában Kovács Zoltán így fogalmazott:

tisztázzuk a tényeket: az amerikai elnök január 20-ai beiktatására – bármely más külföldi vezetőhöz hasonlóan – a magyar kormány egyetlen képviselője sem kapott „hivatalos” meghívást.

Az államtitkár szerint Trump elnök csapata – a hagyományokhoz híven – nem hívott meg külföldi állam- vagy kormányfőket. Kovács szerint az amerikai elnök beiktatása „hagyományosan a hatalom békés átadását ünneplő esemény, nem pedig külföldi méltóságok összejövetele”.

Mégis külföldi méltóságok összejövetele?

A Politico cikke szerint azonban Kovács Zoltán téved, ugyanis az elnök saját maga is több külföldi vezetőt meghívott a beiktatására, köztük az argentin elnök Javier Milei, az olasz miniszterelnök Giorgia Meloni, és a kínai elnök Hszi Csin-ping is a meghívottak közt szerepel. Továbbá több jobboldali európai politikus is, köztük a brit populista Nigel Farage, a francia Éric Zemmour, a belga Tom Van Grieken, valamint a volt lengyel miniszterelnök, a Brüsszellel hosszas jogállamisági vitába keveredő Mateusz Morawiecki is ott lesz.

Edward Frantz, az Indianapolisi Egyetem történelem és politikatudományi tanszékének vezetője úgy értékelte az ünnepséget, hogy a külföldi vendégek nagy száma egészen szokatlan, hiszen a beiktatás alapvetően teljességgel belügy, a külügyminisztérium adatai alapján korábban nem is nagyon volt erre példa. A cikk szerint ugyanakkor a meghívottak közös ideológiai háttere egyértelmű utalás arra, hogy a Fehér Házban milyen politikai légkör várható majd Trump elnöksége alatt.