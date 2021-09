Nyugdíjas Parlament: hitelből fedezné a kormány a 13. havi nyugdíjat

A ma reggeli rádióinterjújában Orbán Viktor így fogalmazott:

"A nyugdíjasoknak még tartozik a kormány, ezért ő maga azért harcol, hogy a jövő évi választáson már úgy álljon előttük, hogy nem csak a kétheti pluszt (idén egyheti pluszt adtak, jövőre februárban ehhez még egy heti jön az eddig ismertek szerint) kapják meg a nyugdíjasok, hanem akár a 3. és 4. pluszhetit is, így a teljes 13. havi nyugdíjra számíthatnának."

E bejelentésre reagálva a Nyugdíjas Parlament úgy fogalmaz:

"Örömmel értesültünk arról, hogy a Miniszterelnök Úr csatlakozott az idősek azon régóta vívott „harcához”, melyet a múltbeli és jelenlegi társadalmi hasznosságuk elismeréséért folytatunk, és ezt plusz egy havi juttatással kívánja a költségvetés honorálni."

Mint közleményükben írják, meglátásuk szerint ez logikusan illeszkedik abba a sorba, amelynek keretében az aktív korúak SZJA visszatérítésében, a pályakezdők adókedvezményében, a beígért soron kívüli béremelésekben fognak realizálódni. Ők is azt az elvet vallják, hogy együtt sírunk, együtt nevetünk kortársainkkal, tehát az anyagi előnyök – ha erre lehetőség kínálkozik - mindegyik korosztálynak egyaránt járnak. De hangsúlyozzák:

"Ugyanakkor – felelős állampolgárokként – szükségesnek látjuk tudatosítani, hogy most nem az ország pénzét költik ránk! A felvett óriási hitelből indul az adakozás, ami veszélyes! Láttuk már – nem is olyan régen -, hogy hasonló helyzetből milyen válságok keletkeztek, és hogy emiatt is a „nyugdíjas lett a bűnbak!” Ne legyünk okozói egy felelőtlen eladósodásnak!"