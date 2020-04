10 000 milliárdos lehet az Orbán-kormány gigamentőcsomagja

Hétfőn derült ki, hogy az Orbán-kormány történelminek minősített hatalmas gazdasági akciótervet készít, amit majd április 6-án vagy 7-én fognak ismertetni.

Az akcióterv egésze a GDP 18-22 százalékát fogja érinteni - válaszolta lapunk kérdésére Gulyás Gergely miniszter a szombati Kormányinfón.

Ez a tavalyi, több mint 46 ezer milliárd forintos nominális GDP alapján azt jelenti, hogy a mentőcsomag értéke a 10 000 milliárd forintot is elérheti.

A készülő magyar mentőcsomag nagyságát tekintve egyébként beleillik a nemzetközi trendekbe, sőt talán még a jellemzőnél nagyobbnak is tekinthető. Szerbiában például a GDP 11 százalékának megfelelő értékű mentőcsomag készült, a lengyel és az amerikai kormány is a GDP 10 százalékának megfelelő értékű segítséget nyújt a kialakult helyzetben. Vannak azonban olyan országok, ahol a mentőcsomagok értéke a 15-20 százalékos is eléri. A járvány miatt súlyos állapotba került spanyol gazdaság a GDP 20 százalékának megfelelő segítséget kap majd a kormánytól.

A részletek kidolgozásán még vasárnap is dolgozni fognak, lesz kormányülés, este pedig az akciócsoportok vezetői tárgyalnak. A miniszter tájékoztatása szerint a jegybankkal is egyeztetéseket folytatnak a mentőcsomagot illetően.

Ami a jövő hét elejét illeti, bejelentés bejelentést követ majd. Gulyás Gergely kérdésünkre elárulta:

"Hétfőn a miniszterelnök, kedden Palkovics László innovációs és technológiai miniszter fog beszélni a részletekről. A monetáris tanács a keddi ülése után szintén fontos bejelentést fog tenni."

A héten drasztikus zuhanást mutató forint árfolyammal kapcsolatban úgy vélte, gazdaságilag indokolatlan, hogy az euró árfolyama 360-370 forint között van, szerinte ez spekulációs támadás hatása és erősödni fog majd a hazai fizetőeszköz.

Az nem derült ki a Kormányinfón, hogy a mintegy 10 000 milliárdos forintos akciótervbe beleértik-e a tájékoztató elején bejelentett járványügyi, valamint gazdasági alapot, amelyekben együttesen mintegy 2000 milliárd forintot különítenek el, egyebek mellett különadók kivetéséből. Mindenesetre a GDP 18-22 százalékát kitevő csomag méretét jól érzékelteti, hogy az idei költségvetési törvényben a központi alrendszer teljes évi kiadását 21 799,9 milliárd forintban határozta meg a parlament. Vagyis a jövő héten nyilvánosságra kerülő csomag mérete az ország egész éves kiadásának (ide nem értve az önkormányzatokat) a felét fogja elérni.