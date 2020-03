104 havi átlagbérből jön most ki egy lakás Budapesten

Öt éve, átlagfizetés mellett, még 68 hónapot kellett dolgozni egy 50 négyzetméteres fővárosi lakásért. Vidéken is hasonlóan alakult a pénz vs. négyzetméterár meccs, egyedül Győrben nem változott érdemben a 2015-ös felállás, ott továbbra is 7 év kell a spórolásra.