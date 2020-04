1945-ben sem esett akkorát Spanyolország, mint amekkorát idén eshet

Az IMF előrejelzése szerint a spanyol GDP 1936 óta nem tapasztalt mértékben zuhanhat idén. Több európai állam után Németország is lazít a korlátozásokon a gazdaság védelme érdekében. Világszerte már több mint 2 millió fertőzöttről tudnak. Reggeli hírösszefoglalónk következik.

Nyolc százalékkal csökkenhet a spanyol GDP az idei évben a Nemzetközi Valutaalap (IMF) friss előrejelzése szerint a koronavírus elleni védekezés jegyében hozott korlátozó intézkedések miatt.

A madridi Puerta del Sol tér 2020. március 14-én. / Fotó: MTI/AP A madridi Puerta del Sol tér 2020. március 14-én. / Fotó: MTI/AP

Több mint 80 éves mélypont

Az El País szerint ilyen mértékű visszaesésre a spanyol polgárháború kitörése, 1936 óta nem volt példa – abban az évben 23,5 százalékkal zuhant a spanyol gazdaság teljesítménye.

Az idei évre becsült mínusz nagyobb annál, mint amit a II. világháború utolsó évében, 1945-ben feljegyeztek a Franco-diktatúra idején. Akkor 7,7 százalékkal csökkent a GDP.

Ezzel párhuzamosan a munkanélküliség 20,8 százalékra ugorhat a Valutaalap becslése alapján.

Rafael Doménech, a BBVA bank elemzője szerint minden további hét karantén 0,8 százalékponttal mérsékli a gazdaság teljesítményét.

A spanyol GDP tavaly még két százalékkal növekedett, az idei évben pedig 1,6 százalékkal bővült volna az IMF néhány héttel ezelőtti előrejelzése szerint.

Véget ért a hibernálás, de...

Spanyolország március 14-én vezetett be országos karantént, március 30-án pedig leállította a nem létfontosságú szektorok működését a járvány terjedésének megfékezésére.

Ezen a héten ugyanakkor számos ágazatban már újraindult a termelés a gazdaság újraélesztése érdekében.

Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök szerint

ezzel véget ért az ország "hibernációja", de a szükségállapottal együtt járó szigorú általános korlátozás érvényben marad.

Szakértők más országokban is arra figyelmeztetnek, hogy a karantén fenntartásának súlyos társadalmi-gazdasági hatásai lehetnek, amelynek jelei már most is látszódnak.

