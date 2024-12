2025 szenzációs év lesz? Ha a béremelkedést nézzük, nem valószínű

A szakértő szerint jelentős eltérések alakulhatnak ki az állami és a versenyszféra, illetve egyes iparágak, valamint régiók között is.

„A mi prognózisunk szerint 2025-ben is számíthatunk további nominális bérnövekedésre, de már az óvatosabb tervezés jeleit látjuk: a legtöbb vállalat egyrészt próbálja minél későbbre kitolni a döntést, és átlagosan 7 százalék körüli béremelésben gondolkozik januártól, de talán reálisabb várakozás lehet az 5 százalékos bérkorrekció.”

„A munkáltatók a béremelésekről szóló döntéseiket jellemzően az infláció mértékéhez igazítják. Idén nagyobb árszínvonal-emelkedést vártak, mint amekkora végül bekövetkezett, és magasabb béremeléseket terveztek be, ami azt eredményezte, hogy a reálbérek jobban növekedtek a vártnál”

