2165 milliárd forint az államháztartás központi alrendszerének hiánya

Mint írták, a gazdasági kilábalás már megkezdődött, a veszélyhelyzet utáni újraindítás a költségvetésből továbbra is komoly forrásokat igényel. A kormány szándéka az, hogy minden segítséget megadjon a magyar vállalkozásoknak, és annyi munkahelyet teremtsen, ahányat a járvány megszüntet.

Ezen belül a központi költségvetés 1841,4 milliárd forintos deficitet, az elkülönített állami pénzalapok 12,7 milliárd forintos többletet, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai pedig 336,3 milliárd forintos hiányt értek el. Az előző év azonos időszakában a központi alrendszer hiánya 352,7 milliárd forintot tett ki. Kiemelik: a költségvetés továbbra is maradéktalanul biztosítja a járvány elleni védekezés kiadásait.

