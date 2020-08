36 milliárdot ad a kormány egy alapítványnak a Gazdaságvédelmi Alapból

Az átrendezésből jut raktárkoncertekre és cigányzenére is - itt jelenik meg az az 5,3 milliárd forint, amit a kormány a Magyar Turisztikai Ügynökségen keresztül a zenészeknek juttat, itt írtunk róla többet.

Az átrendezés legnagyobb nyertese ezúttal a Tihanyi Alapítvány - a magát tehetséggondozó intézményként aposztrofáló Mathias Corvinus Collegiumot (MCC) működtető szervezet. Az alapítvánnyal bőkezű a kormány, induló tőkeként masszív, 10-10 százaléknyi Mol- és Richter-részvényt kapptak (amit akár értékesíthetnek is) és három I. kerületi ingatlant - erről itt írtunk részletesen . A Tihanyi Alapítvány most dologi kiadásokra 18 milliót, egyéb működési célú kiadásokra pedig 36 milliárd forintot (!) kap.

