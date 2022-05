400 millió embert bezártak: Kína túltolja a Covid-politikát a WHO szerint

Ritka, hogy az Egészségügyi Világszervezet vezetője személyes aggodalmát fejezi ki egy ország felé, de most bizony nem bírta tovább szó nélkül, és szemrehányást tett Hszi Csin-pingnek Kína zéró Covid-politikája miatt. Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus szerint a kínai Covid-politika egész egyszerűen nem fenntartható a vírus jellege miatt, és itt az idő váltani.

A kínaiak Twitter-oldalán, a Weibo-n szerda kora reggel tették közzé Tedros kritikáit, ami gúnyos megjegyzések hullámát váltotta ki a kínai felhasználóktól – számol be a CNN.

Kínában milliók szenvednek a zéró Covid-politikától. Fotó: Depositphotos Kínában milliók szenvednek a zéró Covid-politikától. Fotó: Depositphotos

"Küzdjünk minden olyan szó és tett ellen, amely torzítja, kétségbe vonja vagy tagadja országunk járványmegelőzési és járványvédelmi politikáját! Le az Egészségügyi Világszervezettel!"

– áll az egyik hozzászólásban. Ezek után a délelőtti órákban a bejegyzés eltűnt, "a szerző adatvédelmi beállításai miatt". Tedros nevének Weibo hashtagját is cenzúrázták, a WHO véleményét megfogalmazó videóját és fotóit levették a platformról, bár a nevéhez köthető bejegyzések továbbra is láthatók.

Azt már a The Guardian írja, hogy Mike Ryan, a WHO vészhelyzeti igazgatója kijelentette: a „zéró Covid” az emberi jogokra olyan rossz hatással van, amire legalább annyira kell figyelni, mint a gazdasági hatékonyság megtartására.

Ez a Covid-politika károsabb, mint maga a vírus.

Ryan azt is megjegyezte, hogy Kínában 15 000 halálesetet regisztráltak azóta, hogy a vírus 2019 végén először megjelent Vuhan városában – ez pedig viszonylag alacsony szám az Egyesült Államokban mért 1 millióhoz és az Indiában regisztrált több mint 500 000 főhöz képest.

„Érthető, hogy a világ egyik legnépesebb országa kemény intézkedéseket akar foganatosítani a koronavírus-fertőzés megfékezésére, de az omikront ismerve, lehetetlen teljesen kiiktatni vagy megállítani” – tette hozzá.

Tarthatatlan állapotok

Rengeteg kínai város – a pénzügyi központnak számító Sanghajtól a fővárosig, Pekingig – az év eleje óta valamilyen zárlat alatt áll. Sanghajban hatodik hete tart a lezárás, és a hatóságok szigora rengeteg gyötrelmet és haragot okoz jelenleg is.

Északkelet egyes részein a gazdálkodóknak „tavaszi vetésigazolásra” van szükségük ahhoz, hogy megmunkálhassák szántójukat. Egy farmert őrizetbe vettek, mert megszegte a COVID-korlátozásokat, pedig csak egyedül dolgozott a szántóföldjén – írja The Conversation.

A vírus terjedésének megakadályozását végző tisztviselőket szállító sofőröket lakónegyedekbe zárják, de előfordul, hogy élelmiszert vásárló lakosok hazatérve nem tudnak visszamenni lakásaikba, gyermekeket választanak el szüleiktől. Volt olyan is, amikor rövid idő alatt lezárták az autópályákat, hogy sok sofőr teherautójában rekedt napokra az utakon. Sanghaj egyes részein a lakosok élelmiszerhiánytól szenvednek, mások pedig azért nem jutnak el kórházi kezelésre, mert nem kapják meg azt az engedélyt, amelyhez krónikus és halálos betegségükre szükségük volna. Sanghajban valaki „leesett” egy épületből, miután elfogytak az antidepresszánsai, és még sorolhatnánk.

A jövő: oltási kampány és terápiák

A kritikák ellenére Hszi a múlt héten is azt mondta, hogy nem áll szándékukban új Covid-irányt venni. Főként a sanghaji Fudan Egyetem kutatói által készített új modellekre hivatkozik, amely szerint több mint 1,5 millió halálos áldozattal járna, ha a zéró Covid-intézkedéseket feloldják anélkül, hogy megnövelnék az oltások és a vírusellenes terápiák számát.

A Nature Medicine-ben megjelent szakértői tanulmány szerint egy hirtelen feloldott lezárás valóban ellenőrizetlen omikron hullámot generálna, legalább 112,2 millió esettel. Ezzel Kína nemzeti egészségügyi rendszere olyan túlterheltté válna, hogy az ország 64 000 intenzív osztályos ágyára 15,6-szorosára ugrana az igény, legalább 44 napig. A kutatók szerint azonban ez a forgatókönyv elkerülhető lenne, ha a kínai kormány az oltások és a vírusellenes terápiák hozzáférhetőségének növelésére összpontosítana.

A kínaiak 88 százaléka ugyan be van oltva, de az mégis kicsit furcsa a kínaiakat ismerve, hogy a 80 év felettiek mindössze 50 százaléka részesült csak védőoltásban március 17-ig, és kevesebb mint 20 százalékuk kapott csak emlékeztető oltást. Ugyanis a legtöbb országgal ellentétben az idős embereket eredetileg nem részesítették előnyben a kínai oltási kampányokban.

Az utolsó hullámban a kínai hatóságok megfogadták, hogy felgyorsítják az idősek oltását. Az elzárt területeken azonban gyakorlatilag lehetetlen beadatni az oltást, mivel a lakosokat bezárták az otthonukba, és csak Covid-tesztre mehetnek ki.