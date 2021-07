64 új fertőzöttet azonosítottak

64 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 808 725 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma.

Elhunyt két beteg, így az elhunytak száma 30 015 fő.

A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 742 632 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 36 078 főre csökkent.

86 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 10-en vannak lélegeztetőgépen.

A beoltottak száma 5 559 178 fő, közülük 5 268 814 fő már a második oltását is megkapta. Orbán Viktor péntek reggel jelentette be, hogy augusztus 1-től egy harmadik, ismétlő oltás is elérhető lesz mindenkinek, aki szeretné.