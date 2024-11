A dollár bánik el a magyar autósokkal

Ha valaki szeptember vége felé látta, hogy hány forintot kell adni egy dollárért, az vélhetőleg a szívéhez kap a mostani árfolyam miatt. A 350 körüli szinthez képest ugyanis mostanra karnyújtásnyira került a 400-as szint. Ugyan a magyar közvélemény az euró árfolyama miatt szokott elsősorban hüledezni, a dollár mozgása is számos importtermék miatt fontos. Ezek az üzemanyagok forintban számított ára a mindennapi életben is fontos, hiszen az üzemanyagok a közlekedés mellett az áruszállításban is kulcsszerepet játszanak. Ha pedig drágul a benzin és a gázolaj, az továbbgyűrűzik sok más termék árába is.

Friss árfolyamokat laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár oldalán találhat, részletes elemzéseiket pedig itt olvashat.

A dollár szárnyalása eddig csak mérsékelten mutatkozott az üzemanyagok árában, igaz, a mögöttünk hagyott héten a gázolaj ára már komolyabb mértékben emelkedett, és ez elsősorban az árfolyam változásával magyarázható.

Ha a hazai benzinárakat az uniós országokhoz viszonyítjuk, akkor nincs érdemi változás az előző hetekhez képest. A magyar piacon is viszonyítási alapnak tekintett uniós Weekly Oil Bulletin adatai szerint a hazai benzináraknál kilenc országban alacsonyabb az átlagár.

Miután az uniós rangsorban nem változott a magyar pozíció, ez előrevetíti, hogy a régiós helyzetünk is stabil maradt. Közép- és Kelet-Európában továbbra is négy országban lehet a magyarországi árakhoz képest olcsóbban tankolni. Bulgária mellett Lengyelországban, Csehországban és Romániában alacsonyabb a benzin ára, mint nálunk.

Miután az uniós rangsor adatfelvétele a magyarországi áremelést megelőzően történt, így a gázolaj esetén sem láthattunk érdemi mozgást. A Weekly Oil Bulletin adatai alapján 13 olyan ország van az Unióban, ahol olcsóbban lehet tankolni, mint nálunk.

A dízel a régiós országokban csak két helyen, Ausztriában és Szlovéniában drágább, mint Magyarországon.

Putyin miatt az olaj ára is megugrott

A héten mind az Európában irányadó Brent, mind az amerikai WTI ára jelentősen emelkedett, előbbi ára 74 dollár körül forgott pénteken, miközben egy héttel korábban 72 dollár volt.

Laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit itt olvashatja a témában.

A heti árváltozás legfontosabb oka a kommentárok szerint az volt, hogy Moszkva fokozza az Ukrajnával szembeni offenzíváját. Oroszország ballisztikus rakétát lőtt ki Ukrajnára, ami egyértelműen a helyzet eszkalációját jelzi. Ráadásul az oroszok módosították az ország nukleáris doktrináját is, miután Nagy-Britannia és az Egyesült Államok engedélyezte Kijevnek, hogy fegyvereikkel csapást mérjen Oroszországra.

További drágulás jöhet a magyar kutakon

Fotó: Depositphotos

A szakértők szerint miközben az oroszok gyakran polgári célpontokat támadnak, az ukránok a brit és amerikai eszközökkel a katonai és az olajipari infrastruktúrát vehetik célba Oroszországban. Igaz, ezeket az ukránok már eddig is támadták a saját fejlesztésű drónjaikkal, a nyár folyamán számos finomító és más olajipari ingatlan és eszköz sérült meg a támadások során. Ez pedig a jövőben újabb lendületet kaphat, ami az olajpiac kínálati oldalán okozhat kiesést.

Segítette az árak emelkedését, hogy a hírek szerint novemberben a viszonylag alacsony árak és Donald Trump megválasztásának hatására Kína növelte az olajimportját. Peking a jelek szerint tudatosan készül arra az esetre, ha a visszatérő elnök kereskedelem politikai eszközökkel lépne fel ellenük.

Az olajár-emelkedés mellett a forint – cikkünk elején taglalt – gyengülése is hozzájárul a hazai árak növekedéséhez. Ha nem jön az olaj vagy a devizapiacokon éles fordulat, akkor az Mfor Üzemanyagár-figyelő prognózisa szerint mind a benzin, mind a gázolaj tovább fog drágulni a következő időszakban.

A grafikonok a cikkünk megjelenésekor aktuális adatokat mutatja, ezek azonban később frissülhetnek.