A Duna Aszfalt még a felcsúti aprópénzt is begyűjti

A Duna Aszfalt kasszájába tavaly egyébként 157 milliárd forint folyt be az előző évi 129 milliárd után, melyből a végére 24 milliárdos tiszta nyereség maradt. A tulajdonos, Szíjj László ezzel kapcsolatban úgy döntött, hogy 3 milliárd forintot kivesz belőle osztalék címén, de a kifizetésre csak a "pénzügyi helyzet függvényében" kerülhet sor.

A szükséges feladatokat nettó 103,9 millió forintért végzi el, és mivel ez lett a legjobb ár-érték arányú pályázat, ezért az "új Közgépként" is elhíresült társaság lett a befutó. A közbeszerzési eljárás során egyébként mind az öt meghívott cég tett ajánlatot, ám csak a Duna Aszfalt tudott a felcsúti önkormányzat rendelkezésére álló forrás alá ígérni. A település kasszájában ugyanis 104,5 millió forintos keret áll rendelkezésre az útfelújításra.

Közülük a legkedvezőbb ajánlatot a legnagyobb piaci szereplő, a Duna Aszfalt adta, mely úgy látszik, az elmúlt évek látványosan felívelő eredményessége és a nagy állami projektek mellett is rendelkezik annyi kapacitással, hogy a költségvetéséhez képest aprópénzzel kecsegtető kis munkákat is el tudja vállalni.

A nyílt eljárás során 5 céget kért fel ajánlattételre, köztük a piac legnagyobb szereplőit is. Meghívott volt:

Felcsút polgármesterének, a Mészáros Lőrinccel csak névrokonságban álló Mészáros Lászlónak a koronavírus-járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzet idején is fontos kérdésekben kellett döntenie. Kezdésként közbeszerzési eljárást kellett kiírnia "Felcsúti belterületi utak felújítása" tárgyában. Az elektronikus közbeszerzési rendszer adatai alapján az eljárást a veszélyhelyzet kellős közepén, május 13-án indította meg június 3-i ajánlattételi határidővel.

