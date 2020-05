A költségvetési számháború okozhatta az MNB-alelnök vesztét

Így addig elvileg az MNB-seknek a 2-3 százalékhoz kell magukat tartaniuk, így a költségvetési egyeztetéseken a jegybankot képviselő Nagy Mártonnak is ezt az álláspontot kellett képviselnie és megvédenie. Ám a jelek szerint ebben kudarcot vallott, annak ellenére, hogy állítólag Orbán Viktor vitatta a PM számításait, s inkább az MNB prognózisához húzott, már csak abból is kifolyólag, hogy szakmai kérdésekben alapvetően Matolcsy György szavára ad.

Esést vár a piacokon? Nálunk akkor is kereshet! Apple részvényeket venne, esetleg a Google és a Microsoft érdekli? Bízik az elektromos autókban: a Teslában vagy inkább a Mercedesben? Vagy inkább hazai pályán maradna? Ha a világ legnagyobb tőzsdéin, vagy 120 devizapárral kereskedne, adott a lehetőség. Tesztelje rendszerünket kockázatmentesen!

Eszerint az ok összefügg azzal, amelyre lapunk néhány napja már felhívta a figyelmet . Nevezetesen, hogy a kormány végül a Pénzügyminisztérium (PM) GDP-prognózisát vette irányadónak a 2021-es költségvetés főbb számainak kialakításánál és nem a Magyar Nemzeti Bankét. A PM pesszimistább, s erre az évre 3 százalékos gazdasági visszaesést tart elképzelhetőnek, ezzel szemben az MNB jóval optimistább, nemhogy recessziót, hanem 2-3 százalékos növekedést prognosztizál.

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!