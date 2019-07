A kormány nem szól bele, hogy meddig vannak nyitva vasárnap a boltok

Az elmúlt hetekben felröppent sajtóhírek szerint tárgyalások folynak az áruházak és a kereskedelmi szakszervezetek között a vasárnapi nyitvatartásról. A Magyar Nemzet cikkei szerint néhány évvel a vasárnapi boltzár bevezetése, majd elbukása után azért került ismét napirendre a vasárnapi nyitvatartás szabályozása, mert nagyon fogy a munkaerőkínálat, egyre nehezebb elegendő munkást műszakba küldeni.

A hírek szerint a kormány és a versenyszféra állandó konzultációs fórumát is megjárta a téma, és egyes nagy munkaadók is hajlanak a javaslat megfontolására. Utóbb a tényleg számottevő multik köréből olyan nyilatkozat érkezett, amely jelentősen tompította, tulajdonképpen cáfolta a sajtóhíreket. Mivel a konzultációs fórum munkájában a kormányzat is részt vesz, mindenképpen irányadó a kormány hivatalos álláspontja ebben a kérdésben.

Gulyás Gergely a mai Kormányinfón azt mondta ezzel kapcsolatos kérdésünkre, hogy a kormány álláspontja nem változott. Ezzel arra utalt, hogy