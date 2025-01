A kormány soha ilyen sokszor nem módosítgatta a költségvetést

Az már régóta megszokott, hogy a kormány folyamatosan átírja a költségvetést, viszont a 2024-essel sikerült egy újabb rekordot megdönteniük: már 2023. augusztus 14-én módosították a korábban beterjesztett 2024-es számokat, így 139 nappal az év megkezdése előtt belenyúltak a tervezetbe - írja a hvg.hu.

A lap szerint ezenkívül viszont már mérséklődik a módosításmánia, ugyanis 2021-ben még 4 naponta (összesen 85-ször), viszont 2024-ben már csak tíznaponta, összesen 37-szer módosították a számokat és csoportosítottak át összegeket.

A módosítások csaknem 3931 milliárd forintot érintettek, vagyis a teljes költségvetés 937 százalékát.

Jelzésértékű, hányszor nyúltak hozzá

Fotó: Depositphotos

2023 decemberében még kétszer nyúltak hozzá, majd utána az aktuális évben még 34-szer, aminek az érdekessége, hogy decemberben hatszor is módosították a számokat, de voltak olyan alkalmak is, amikor egymást követő két nap (március 6–7-én és július 7–8-án is) kellett megfarigcsálni a költségvetést. A legtöbbször, 17 alkalommal a nem állami egyetemek, főiskolák támogatásához nyúltak hozzá.

A legnagyobb átcsoportosítás 2024. január 18-án történt, amikor is a Pénzügyminisztérium „egyéb működési célú kiadások” soráról 406 milliárdot átraktak a PM céltartalékába, 340 milliárdot a tanári béremelési alapba. A legkisebb tételek pedig április 3-án kerültek átcsoportosításra, 17 690 forintot kapott a Nemzetstratégiai Kutatóintézet, és pontosan ugyanennyit adtak a Klebelsberg Központ dologi kiadásaira.