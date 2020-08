A koronavírus csak a kegyelemdöfés volt a becsődölt utazási irodának

Már 2019-ben is félmilliárd forintos veszteség jött össze a májusban becsődölt Robinson Tours utazási irodánál, így a koronavírus-járvány csak megfejelte az amúgy is kulmináló anyagi problémákat.

Már 2019-ben is jelentős problémái voltak a májusban becsődölt Robinson Tours utazási irodának, pedig akkor még nem volt jelentős hatással a turizmusra a koronavírus-járvány - derül ki a felszámolás alatt álló Robinson Tours Kft. tavalyi, valamint a felszámolás miatti 2020-as záró beszámolójából.

A társaság 2018-ig nyereséges volt, aztán 2019-ben hirtelen már egy 537 millió forintos veszteség rondított bele a képbe, amit aztán 2020-ban fél év alatt sikerült még 196 millió forint mínusszal megfejelni, így jött össze 733 millió forintos veszteség, amikor bedobta a törülközőt az utazási iroda.

Mi áll a döntés mögött? 2019 decembere óta egy olyan helyzet állt elő, amely a Covid-19 vírusra hivatkozva idáig még nem tapasztalt utazási, és egyéb korlátozásokat hozott. Határokat zártak le, leállt a légi forgalom, bezártak a szállodák, éttermek, múzeumok és a hétköznapi életünk is korlátok közé szorult. Több hónapra leállt az üzleti élet sok gazdasági szektorban, elsőként a turizmusban, teljesen lenullázva a bevételi oldalt. A kormány munkahelymegtartó és vállalattámogatási intézkedései nem nyújtanak tényleges segítséget a 80 munkatárs foglalkoztatására, megtartására - indokolta meg a leállást májusban Jakócs Áron tulajdonos.

A cég 2018-as és 2019-es beszámolóiban is kedvezőtlen üzleti környezetre panaszkodik, pedig akkor dübörgött a turizmus, igaz, az időtájt még nem a járvány okozta az utazási iroda problémáit, hanem már akkor érzékelhető globális pénzügyi és gazdasági bizonytalanság. A beszámoló szerint tavaly a bevételek alakulásával még nem is volt igazán gond, hiszen 5,3 milliárd forintos forgalmat bonyolítottak, de ez is csökkenés volt a 2018-as 5,6 milliárd forintról. Idén viszont elapadt a bevétel: mindössze 551 millió forint szerepel a mérlegben, míg a kiadások bőven 600 millió forint felett jártak.

Ötéves eltiltás

A kiadások viszont épp ellenkezően alakultak: 5,3 milliárd forintról 5,7 milliárdra ugrottak meg például az anyagjellegű ráfordítások. A csődöt vélhetőleg az sem akadályozta volna meg, ha 2019-ben nem vesznek ki 45 millió forint osztalékot a 2018-ban megtermelt 109 millió forintos profitból.

A Robinson Tours ma már nem szerepel a Budapest Főváros Kormányhivatal utazásszervezői nyilvántartásában, ellenben a jövő nyárig eltiltották az ilyen tevékenységtől. A döntés azt is kimondja, hogy a cég tulajdonosai és vezető állású munkavállalói öt évig nem tölthetnek be vezető állást más utazási irodánál.

A Világgazdaság júniusban írt arról, hogy az utazásszervező ügyfeleinek a vagyoni biztosítékot nyújtó Colonnade Biztosító magyarországi fióktelepe megindítja a kártalanítást. Kovács Gábor, a fióktelep ügyvezetője a lapnak arról beszélt, hogy adataik szerint, bár magasabb az ügyfeleknek járó összeg az iroda első becslésében szereplő 250 millió forintnál, a 380 milliós kaucióbiztosítás bizonyosan fedezi majd a teljes kárértéket. A biztosító úgy számolt, hogy a törlés utáni egy héten belül az érintettek több mint 90 százaléka megkaphatja a korábban az irodának befizetett összeget. A folyamat még most is tart a biztosító honlapján elérhető tájékoztató szerint. Mint írják:

"2020. július 6-áig az utazási iroda fizetésképtelensége miatt elmaradt utazásokra befizetett előlegek és részvételi díjak 80 százalékát már kifizettük az utazási iroda helyett.

az utazási iroda helyett. A még meg nem térített kárigények elbírálása jelenleg is zajlik, a szükséges hiánypótlásokról az érintett károsultakat folyamatosan tájékoztatjuk.

a szükséges hiánypótlásokról az érintett károsultakat folyamatosan tájékoztatjuk. Folyamatosan egyeztetünk továbbá a hatóságokkal az utazási szerződésekkel kapcsolatban, amelyeket az utazók az iroda fizetésképtelenségét megelőzően már lemondtak vagy amelyeket más okból a jogszabály alapján ezidáig nem tudtunk megtéríteni."

Arra is felhívják a figyelmet, hogy célszerű a Robinson Tours kifizetetlen adósságai ügyében közvetlenül vagy a felszámolóhoz vagy a biztosítóhoz fordulni. Rengeteg előre befizetett utazás maradt el a koronavírus-járvány miatt, de nem biztos, hogy mindenki visszakapta a pénzét az utazási irodáktól.