A koronavírus egyetlen pozitív hatása: a bűnözők is karanténba kerültek

Mindazonáltal a számok azt bizonyítják, hogy nem jó üzlet mostanában kisstílű bűnözőnek lenni, és az áprilisi statisztika még szomorúbb képet mutathat a szempontjukból. A május 4-től induló lazítások azonban a hagyományos bűncselekmények esetszámának növeledését is magukkal hozhatják vidéken, mert a fővárosban egyelőre minden marad a "régiben" .

Természetesen nem minden cselekménynél következett be számottevő visszaesés, feltételezhető, hogy a közterületi szabálysértések kategóriában érdemi emelkedést mutathat ki a rendőrség, tekintettel a veszélyhelyzeti szabályok megsértése miatt indult eljárásokra. Főleg a fiatalabbak hajlamosak fittyet hányni a korlátozásokra, és csoportba verődve járják az utcákat, szerveznek programokat. De az idősebb korosztály sem tudja minden esetben betartani az előírásokat a rendőrség tapasztalatai szerint.

Hasonló tendencia rajzolódik ki a Dunántúlon, illetve a Dunától keletre fekvő országrészeken is. A lopások száma a Dunántúlon például 376-ról 256-ra csökkentek, a keleti országrészben pedig 705-ről 578-ra.

Külön megnéztük néhány tipikus bűncselekmény statisztikáját is. Míg Budapesten a február eleji-márciusi eleji időszakra 100 lakásbetörést tüntet fel a térkép, addig március és április eleje között 56-ot. A lopások száma a fővárosban 711 esetről 436-ra csökkent ugyanebben az időszakban. S míg a tél vége felé 192 autót törtek fel a fővárosban, addig a tavasz elején, a koronavírus regisztrált megjelenése után 108 autó jutott hasonló sorsa.

Ha az összes bűncselekményt nézzük - ideértve egyebek mellett a lopásokat, rablásokat, gépjárművek feltörését - akkor azt kapjuk, hogy míg február 3. és március 3. között összesen 13 948 bűncselekmény került be a rendőrség nyilvántartásába, addig március 4. és április 3. között (ennél frissebb adat nincs) 9808. Ez 42 százalékos visszaesés, egy olyan időszakban, amikor a jó idő beáltával hagyományosan gazdagabb terep nyílik a bűncselekmények elkövetésére, mivel többen hagyják el a lakásukat: elutaznak vidékre a hétvégéken, vagy beutaznak a városban szórakozni.

Nem beszélve arról, hogy a kijárási korlátozások a bűnözőkre is vonatkoznak, a fokozott rendőri - sőt, katonai - jelenlét pedig túl nagy kockázatot jelent, könnyű kitűnni a (nem létező) tömegből.

Vannak, akiknek ez a bezártság különösen rosszul jött. A lopásból, betörésből, egyéb bűncselekményből élők, vagy arra szakosodottak ugyanis azzal szembesültek a veszélyhelyzet kihirdetése óta, hogy elfogytak a placcról az üresen álló, tehát kifosztható lakások, a plázák, zsúfolt közterületek kiürülésével az értéktárgyaiktól megszabadítható járókelők, de még a gépjárműlopás is nehéz szakma lett, mert a tulajdonosok otthon maradásával sokkal több szem figyeli a parkolóban álló gépjárművek körül sündörgőket.

Amit biztosan tudunk, hogy a március 11-én kihirdetett veszélyhelyzet olyan társadalmi kooperációra késztette a lakosságot, amire eddig nem volt példa. Tulajdonképpen állampolgári kötelességé vált az otthoni munkavégzés, de még a szabadidő otthoni eltöltése is.

Per pillanat tehát mondhatjuk, hogy egy nem teljes karanténban éljük az életünket, mert meghatározott célból még el lehet hagyni a lakásokat. Ez a szigor hétfőtől már csak Budapestre és Pest megyére korlátozódik, a vidéken élőkre lazább előírások vonatkoznak : mehetnek strandra, beülhetnek az éttermek kerthelyiségeibe. Újra felvehetik az élet fonalát.

A koronavírus az élet minden területén bénítólag hat, az embereket a lakásukba, a cégeket leállásra, vagy a termelés radikális csökkentésére kényszeríti. Az utcák elnéptelenedtek, akinek mégis halaszthatatlan dolga akadt, mert a munkája vagy a bevásárlás a lakhelye elhagyására kényszerítette, a saját szemével győződhetett meg arról, hogy például Budapest belvárosa mennyire elnéptelenedett. Nagyon ritkán adatik meg a halandónak - és reméljük jó sokáig nem is fog megadatni - hogy egyedül gyalogolhasson át a Lánchídon, úgy, hogy nem kell kerülgetnie a turistákat, de a dolgukra igyekvő honfitársakat sem.

